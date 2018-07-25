Еще семь станций быстрой зарядки электромобилей планируют установить на вылетных трассах в Подмосковье

На вылетных магистралях в Подмосковье в ближайшее время планируется установить семь станций быстрой зарядки электромобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.

«В ближайших планах открытие семи станций быстрой подзарядки для электромобилей на вылетных магистралях (ближайшее открытие — на Минском шоссе). В этом году введено три станции быстрой зарядки вблизи аэропортов Шереметьево Домодедово , а также одна станция на Новорижском шоссе. Данный тип станций позволяет зарядить электромобиль максимально быстро (от 0 до 80% за 20 минут). Основное место размещения данных станций — современные автозаправочные комплексы с кафе и магазином», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в регионе также планируется довести до 55 количество «средних» зарядных станций и установить 200 зарядок, интегрированных в опоры уличного освещения («умные» опоры), во дворах многоквартирных домов.

«В Московской области ведется работа по созданию единой зарядной инфраструктуры для электротранспорта с 2016 г. На конец 2017 г. в нее входило порядка 50 объектов класса 22 кВт (средние зарядки). Основные места расположения станций данного типа — ТРЦ, публичные парковки в шаговой доступности от МФЦ, мест культурного наследия, парков и стадионов», — напомнили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, в 2018 г. в рамках реализации программы «Светлый город» и программы благоустройства дворовых территорий «умные» опоры в первую очередь будут установлены по адресам проживания пользователей электротранспорта, которые подавали заявки на данную услугу. Доступ и зарядка электротранспорта на станциях единой зарядной инфраструктуры осуществляется через мобильное приложение для платформ iOS и Android.