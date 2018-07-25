Еще семь станций быстрой зарядки электромобилей планируют установить на вылетных трассах в Подмосковье 

На вылетных магистралях в Подмосковье в ближайшее время планируется установить семь станций быстрой зарядки электромобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.
«В ближайших планах открытие семи станций быстрой подзарядки для электромобилей на вылетных магистралях (ближайшее открытие — на Минском шоссе). В этом году введено три станции быстрой зарядки вблизи аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также одна станция на Новорижском шоссе. Данный тип станций позволяет зарядить электромобиль максимально быстро (от 0 до 80% за 20 минут). Основное место размещения данных станций — современные автозаправочные комплексы с кафе и магазином», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что в регионе также планируется довести до 55 количество «средних» зарядных станций и установить 200 зарядок, интегрированных в опоры уличного освещения («умные» опоры), во дворах многоквартирных домов.
«В Московской области ведется работа по созданию единой зарядной инфраструктуры для электротранспорта с 2016 г. На конец 2017 г. в нее входило порядка 50 объектов класса 22 кВт (средние зарядки). Основные места расположения станций данного типа — ТРЦ, публичные парковки в шаговой доступности от МФЦ, мест культурного наследия, парков и стадионов», — напомнили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, в 2018 г. в рамках реализации программы «Светлый город» и программы благоустройства дворовых территорий «умные» опоры в первую очередь будут установлены по адресам проживания пользователей электротранспорта, которые подавали заявки на данную услугу. Доступ и зарядка электротранспорта на станциях единой зарядной инфраструктуры осуществляется через мобильное приложение для платформ iOS и Android.
«Данное решение (зарядки, интегрированные в опоры уличного освещения, — прим. Агентства «Москва») не имеет аналогов в России и разработано по заказу министерства энергетики Московской области. Устройство имеет небольшую мощность (3,5 кВт) и, как следствие, небольшую стоимость. Считаем, что большая мощность для данного типа устройств не требуется, ведь оно рассчитано на зарядку электромобиля в ночное время, а это восемь и более часов. За это время можно зарядить даже очень емкий аккумулятор электромобиля», — пояснили в ведомстве.