Розенбаум прокомментировал слухи о своем онкологическом заболевании

Ряд СМИ распространили информацию о том, что российский певец Александр Розенбаум болен раком, передает «Инфореактор».

Артист прокомментировал такие сообщения, опубликовав пост в Instagram.

Как отметил Розенбаум, ранее он никогда не опускался до того, чтобы комментировать информацию, распространяемую «желтопузыми СМИ». Однако в данной ситуации он посчитал необходимым обратиться к своим почитателям. По словам певца, с ним все в порядке. Он здоров и в данный момент находится в отпуске.