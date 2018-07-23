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Розенбаум прокомментировал слухи о своем онкологическом заболевании
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Розенбаум прокомментировал слухи о своем онкологическом заболевании 

Газета.Ru 1 час назад
Ряд СМИ распространили информацию о том, что российский певец Александр Розенбаум болен раком, передает «Инфореактор».
Артист прокомментировал такие сообщения, опубликовав пост в Instagram.
Как отметил Розенбаум, ранее он никогда не опускался до того, чтобы комментировать информацию, распространяемую «желтопузыми СМИ». Однако в данной ситуации он посчитал необходимым обратиться к своим почитателям. По словам певца, с ним все в порядке. Он здоров и в данный момент находится в отпуске.
Ранее в программе «Пусть говорят» Иосиф Кобзон заявил, что за услугами клиники, в которой он лечится от рака, обращался Александр Розенбаум.
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