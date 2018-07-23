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Во Владивостоке перекроют участок дороги на улице Фадеева
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Во Владивостоке перекроют участок дороги на улице Фадеева 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как стало известно, ремонтные работы на перекрёстке улиц Сахалинская и Фадеева, проходившие ещё в начале июля, не были закончены в назначенный срок.
Участок дороги остался в непригодном для проезда виде, именно поэтому было принято решение продлить ремонтные работы до 31 июля.
На тепловом участке Сахалинской и Фадеева работы по прокладке труб продлили до 25 августа. Из-за этого, проезд, возможно, будет перекрыт ещё месяц.
Отметим, объехать ремонтирующуюся часть дороги можно по Сахалинской, Фадеева, а также по улице Борисенко.
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