Появились перспективы запуска системы платежных карт БРИКС

В первую очередь, среди актуальных на данный момент инициатив, которые прорабатываются в Деловом совете, он отметил «высокий интерес к реализации инфраструктурных проектов по созданию и совершенствованию транспортно-логистических коридоров на территории стран БРИКС и соседних государств».

"Стабилен также интерес к взаимодействию в авиационной отрасли и морских перевозках, к развитию инфраструктуры портовых зон, — продолжил собеседник «РГ». — Российским компаниям есть что предложить партнерами по БРИКС в этих сферах, поэтому мы ожидаем больших подвижек в проектном сотрудничестве в самое ближайшее время. Большие перспективы и у сельхозмашиностроения, расширения российских продовольственных поставок в страны БРИКС".

По словам Катырина, обсуждаются также возможности расширения сотрудничества между страховыми рынками стран и перспективы запуска платежной системы БРИКС.

В конце прошлого года российская сторона инициировала разработку «Дорожной карты сотрудничества по вопросам устранения избыточных административных барьеров на пространстве БРИКС». «Первые наработки, — сообщил Катырин, — думаем представить на заседании Делового совета БРИКС в Дурбане».

А уже 25-27 июля, напомнил он, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге страны планируют проработать правила для формирования и развития цифровой экономики. Сергей Катырин также не исключил, что будет учрежден Деловой женский альянс БРИКС. «В нашем представлении, — пояснил он, — это объединение будет способствовать развитию делового сотрудничества женщин-предпринимателей из стран БРИКС. И сможет дополнить деловую повестку сотрудничества социально-гуманитарным блоком, в который войдут такие направления как образование, туризм, медицина и фармацевтика, креативные индустрии и другие».

Будет ли расширяться БРИКС

Сергей Николаевич, существуют ли какие-либо планы расширения состава БРИКС?

Сергей Катырин: Расширения как самоцели в БРИКС никогда не было. Изначально объединение формировалось как дискуссионная площадка и всегда было и остается открытым к диалогу и партнерству.

Настрой на конструктивное сотрудничество отражается в том, что на саммитах БРИКС ежегодно проводятся встречи в формате «аутрич», куда приглашаются страны, заинтересованные в развитии сотрудничества с БРИКС.

На прошлом саммите в Сямэни был предложен формат сотрудничества «БРИКС плюс», который позволил бы привлечь к сотрудничеству все желающие страны вне зависимости от региона и сформировать так называемый «круг друзей» БРИКС.

В перспективе благодаря такому подходу на основе БРИКС может быть сформирована глобальная платформа экономического сотрудничества.