Скоро осень: в Новосибирске начинается сезон школьных ярмарок

Сегодня в Новосибирске открывается школьная ярмарка — администрация Ленинского района запускает её на площади Маркса.

«С понедельника, 23 июля, начинает работу школьная ярмарка у торгового центра ГУМ по адресу площадь Карла Маркса, 1», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По информации мэрии, на ярмарке новосибирцы смогут купить школьную одежду, канцелярские принадлежности, сумки, рюкзаки, учебники. Ожидается, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 10–20%.

Режим работы ярмарки у ГУМа — с 23 июля по 16 сентября с 10:00 до 20:00.

А 20 августа откроется ещё одна ярмарка у ТЦ «Континент» по адресу ул. Троллейная, 130А. Она будет работать до 10 сентября.

В прошлом году школьные ярмарки также начинали работу, когда до 1 сентября было больше месяца.