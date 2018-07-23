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Скоро осень: в Новосибирске начинается сезон школьных ярмарок
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Скоро осень: в Новосибирске начинается сезон школьных ярмарок 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня в Новосибирске открывается школьная ярмарка — администрация Ленинского района запускает её на площади Маркса.
«С понедельника, 23 июля, начинает работу школьная ярмарка у торгового центра ГУМ по адресу площадь Карла Маркса, 1», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
По информации мэрии, на ярмарке новосибирцы смогут купить школьную одежду, канцелярские принадлежности, сумки, рюкзаки, учебники. Ожидается, что цены на ярмарке будут ниже рыночных на 10–20%.
Режим работы ярмарки у ГУМа — с 23 июля по 16 сентября с 10:00 до 20:00.
А 20 августа откроется ещё одна ярмарка у ТЦ «Континент» по адресу ул. Троллейная, 130А. Она будет работать до 10 сентября.
В прошлом году школьные ярмарки также начинали работу, когда до 1 сентября было больше месяца.
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