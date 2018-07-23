Tesla ищет наличные у поставщиков

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика» Компания разослала ряду поставщиков письмо с просьбой вернуть часть средств, потраченных автопроизводителем, начиная с 2016 года.

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Tesla просит своих поставщиков не просто сделать скидку на будущее. Компании нужен cash-back по контрактам, заключенным, начиная с 2016 года. Автопроизводитель просит партнеров помочь ему стать прибыльным.

По данным WSJ, в письме, адресованном поставщикам, описывается непростая финансовая ситуация в компании, усугубившаяся из-за производственных проблем.

Как отмечает издание, компания письмо не прокомментировала, однако подтвердила, что работает над снижением цен от поставщиков по проектам за указанный период.

Представители автопрома инициативу Tesla не оценили. Они заявили, что автопроизводители нередко просят снизить цены по текущим контрактом, добиваются скидок по будущим договорам. Но возвращать деньги за уже сделанную работу их еще не просили.

«Это просто смехотворно, и это просто показывает, что Tesla сейчас в отчайнном положении», — заявил Дэннис Вираг, консультант по производству, работающий в автомобильной промышленности уже 40 лет.

Впрочем, идея «вернуть потраченное» первой пришла в голову отнюдь не руководству Tesla. Так Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) обратилось к покупателям, которые приобрели Tesla Model S до 6 марта 2018 г., с просьбой вернуть субсидии в размере 4 тыс. евро. Причиной «ретроактивного» отказа в субсидиях для американской компании стало несоответствие заявленной стоимости электромобиля критериям получения господдержки в ФРГ. По немецкому законодательству субсидии на покупку электромобилей полагаются, в случае если базовая модель стоит не более 60 тыс. евро.

США господдержка электромобилей тоже не вечна: в 2019 году перестанут действовать налоговые вычеты, которые полагаются при покупке электромобилей.

Кроме того, у Tesla начались проблемы с покупателями: автовладельцы жалуются на низкое качество автомобилей и поломки тех самых Model 3, которые автопроизводитель ударными темпами выпускает с конвейера.