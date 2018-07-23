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Оренбургские ракетчики провели под Астраханью боевой пуск из комплекса «Искандер-М»
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Оренбургские ракетчики провели под Астраханью боевой пуск из комплекса «Искандер-М» 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракетчики провели боевой пуск баллистической ракеты «Искандер-М» в ходе учений в Астраханской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Ракетчики 2-й общевойсковой армии из Оренбургской области в ходе учений с боевым пуском баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили командный пункт условного противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", — говорится в сообщении.
По замыслу учений, расчетам «Искандер-М» нужно было выдвинуться в район сосредоточения, занять стартовые позиции, выполнить пуск ракеты на расстояние свыше 70 километров и уничтожить цель радиусом четыре метра. Одной из главных задач являлось успешное преодоление средств радиоэлектронной борьбы противника. «Основную часть полета ракета пролетела на высоте нескольких километров, ведя интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками на некоторых участках полета. Ракета успешно поразила условный командный пункт с нулевым отклонением от заданной точки», — отметили в пресс-службе округа.
Учения с боевым пуском ракеты «Искандер-М» являлись заключительным этапом лагерного сбора ракетчиков 2-й армии ЦВО, на котором военнослужащие провели больше месяца. В ближайшее время подразделения вернутся к месту постоянной дислокации в Оренбургской области.
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