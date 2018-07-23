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Оренбургские ракетчики провели боевой пуск из «Искандер-М» под Астраханью
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Оренбургские ракетчики провели боевой пуск из «Искандер-М» под Астраханью 

РИА Новости 27 минут назад
САМАРА, 23 июл — РИА Новости. Ракетчики второй общевойсковой армии из Оренбургской области провели боевой пуск из «Искандер-М» в ходе учений в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Ракетчики второй общевойсковой армии из Оренбургской области в ходе учений с боевым пуском баллистической ракеты из оперативно-тактического комплекса ОТРК «Искандер-М» уничтожили командный пункт условного противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, расчетам «Искандер-М» нужно было выдвинуться в район сосредоточения, занять стартовые позиции, выполнить пуск ракеты на расстояние свыше 70 километров и уничтожить цель радиусом 4 метра. Одной из главных задач расчета являлось успешное преодоление средств радиоэлектронной борьбы противника. Основную часть полета ракета пролетела на высоте несколько километров и вела интенсивное маневрирование с двадцатикратными перегрузками на некоторых участках полета. Ракета успешно поразила условный командный пункт с нулевым отклонением от заданной точки.
Учения с боевым пуском ракеты «Искандер-М» стали заключительным этапом лагерного сбора ракетчиков второй армии ЦВО, на котором военнослужащие провели больше месяца. В ближайшее время подразделения вернутся к месту постоянной дислокации в Оренбургскую область.
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