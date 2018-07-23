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Специалисты представили ТОП-5 самых экономичных автомобилей
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Специалисты представили ТОП-5 самых экономичных автомобилей 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Специалисты решили составить ТОП-5 самых, по их мнению, экономичных транспортных средств.
При выборе всех кандидатов учитывались исключительно технические характеристики и стоимость автомобилей.
На первом месте расположилась Tоyоtа Yаris iА, данное транспортное средство съедает очень мало топлива, к тому же его можно приобрести по весьма заманчивой цене. Модели Yаris iА досталась платформа от автомобиля Mаzdа 2, стоит такой автомобиль практически шестнадцать тысяч долларов. Также авто богато оснащением, в которое входит: развлекательная система, технические новинки, экран в семь дюймов.
На второй позиции Hyundаi Еlеntra Еcо. Автомобиль стоит около двадцати тысяч долларов, также славиться минимальной растратой топлива. Из оснащения: подогрев сидения, система, отвечающая за смену полосы движения. Также транспортное средство достаточное мощное, разгон при двигателе 1.4 составляет 128 «лошадей».
Третье место занимает Hоndа Fit. Начнём со стоимости, она вполне приемлемая, около 16 с половиной тысяч долларов. Из оснащения: камера многоугольная заднего вида, блютус и шести ступенчатая коробка передач.
На четвертой строчке Tоyоtа Cаmry двигатель которой 2,5 литра. Автомобиль с восьми ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такого представителя марки Toyota составляет практически 26 тысяч долларов.
И замыкает ТОП-5 Mitsubishi Mirаgе, его могут приобрести за сумму в пятнадцать тысяч долларов. Расход топлива (голлон) происходит после 43 милей, авто оснащено трех литровым двигателем в 78 «лошадиных сил».
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