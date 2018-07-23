Участники авиаэкспедиции по Арктике пробудут в Канаде дольше, чем планировали

ОТТАВА , 23 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» в воскресенье не смогли продолжить полет по канадской Арктике из-за не работающего в выходной день аэродрома. Об этом сообщил в беседе с ТАСС по телефону руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

"Мы по-прежнему находимся в Инувике (канадские Северо-западные территории), куда прилетели в субботу вечером, — сказал он. — Сегодня мы намеревались долететь до Кеймбридж-Бей (территория Нунавут), сделав на маршруте еще две промежуточные остановки, но в воскресенье аэродромы в этих населенных пунктах не работают, так что мы не смогли выяснить, сможем ли мы там дозаправиться или нет". По его словам, аэродромы заработают в понедельник в 08:00 по местному времени (17:00 мск) и летчики намерены сразу же связаться с их администрацией для заказа топлива.

"В маршрут по Канаде мы вносим коррективы, так как на нашем пути маленькие аэродромы, которые работают по своему графику. Пока мы планируем совершить перелет по этой стране за четыре-пять дней, — продолжил Токарев. — Погода стоит хорошая, мы намерены делать по две-три посадки в день. Плечо дневного перелета — около трех часов; больше мы лететь не можем, так как в условиях Севера нам всегда нужно иметь запас топлива на экстренный случай, чтобы мы могли вернуться в точку вылета — других запасных аэропортов тут нет".

Как ранее ТАСС сообщили в посольстве РФ в Оттаве, «дипломаты поддерживают устойчивую связь с экспедицией». В дипмиссии добавили, что «21 июля вечером экспедиция благополучно добралась до Инувика и прошла все таможенные формальности».

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты— амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик— космонавт Герой России Валерий Токарев , научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.