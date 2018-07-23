«Русал» получил шанс выйти из-под санкций и резко подорожал

Акции компании «Русал» после открытия торгов на Гонконгской фондовой бирже стремительно выросли на фоне сообщений властей США решить вопрос со снятием санкций с российской компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ценные бумаги «Русала» подорожали на 11,43 процента — до 2,34 гонконгских доллара за акцию.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, российская компания направила американской стороне предложения, которые могут привести к выводу алюминиевого гиганта из-под санкций. Детали сделки не разглашаются.

Ранее Минфин США заявлял, что допускает возможность снятия санкций с «Русала», при условии, что нынешний владелец компании — бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

В начале апреля текущего года США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В числе попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. После этого акции компании упали до исторического минимума. Их стоимость составляла 1,43 гонконгского доллара за штуку.