Акции «Русала» растут на Гонконгской фондовой бирже 

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Акции компании «Русал» после открытия торгов на Гонконгской фондовой бирже в понедельник показывают уверенный рост на фоне появившихся сообщений о готовности американских властей найти приемлемое решение по вопросу снятия санкций с российской компании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.20 (5.20 мск) понедельника ценные бумаги «Русала» подорожали в Гонконге на 11,43% — до 2,34 гонконгских доллара за акцию на фоне последних новостей.
Ранее глава министерства финансов США Стивен Мнучин сообщил, что ведомство получило от российского алюминиевого гиганта «Русал» предложения, которые могут привести к выводу компании из-под действия американских санкций. При этом детали пока не разглашаются. Министр добавил, что американская администрация хотела бы найти приемлемое решение по этому вопросу.
В начале апреля США впервые внесли в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской «Русал» и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.