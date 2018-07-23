Ещё
Помпео сравнил правительство Ирана с мафией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео сравнил правительство Ирана с мафией 

РИА Новости 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье вечером выступил в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии с речью, в которой подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив руководство страны в коррупции и нарушении прав человека.
"Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем обычное правительство … США не боятся противостоять иранскому режиму на самом высшем уровне", — сказал Помпео, чье выступление транслировал госдепартамент США.
В качестве доказательств он привел некие данные о том, какими компаниями и состоянием обладают руководители Ирана. Причем он особо отметил, что успех этих компаний стал возможен именно благодаря коррупции, которую поддерживают власти страны.
"Их деятельность привела к тому, что простые иранцы не могут найти работу", — заявил госсекретарь.
Кроме того, Помпео обрушился с традиционными обвинениями в адрес «иранского режима» в поддержке терроризма и насилия по всему региону, а также в многочисленных нарушениях прав человека в стране, включая права религиозных меньшинств, таких как сунниты, христиане, зороастрийцы и другие.
Речь Помпео была приурочена к грядущей 40-й годовщине исламской революции в Иране и была адресована «голосам народа Ирана». Во время выступления госсекретаря на его странице в Twitter появилась запись на фарси с переводом на английский: «США слышат вас. США поддерживают вас. США с вами».
Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении Ирана. Так, ранее США вышли из «ядерного соглашения» с Ираном несмотря на то, что европейские участники этого соглашения, а также Россия и Китай были против такого шага и остались в числе участников сделки.
Кроме того, США регулярно вводят санкции против властей Ирана и компаний страны.
Официально в Вашингтоне заявляют, что не намерены добиваться «смены режима» в Иране, но рассчитывают, что власти страны и народ Ирана сделают «правильный выбор». Также США выступали в поддержку протестующих в Иране в 2018 году.
РИА Новости: последние новости
Грабар-Китарович: Хорватия на вершине мира независимо от результата финала Ведущий Fox News взял интервью у Путина и поехал отдыхать в Россию Экипаж Каргинова выиграл во втором этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»181
В Москве двое мужчин захватили в заложники детей7
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию7
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом21
Россия конфискует свои резервы в США53
Видео
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение