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Более ста тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту после ее освобождения
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Более ста тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту после ее освобождения 

РИА Новости 36 минут назад
ГУТА (Сирия), 23 июл — РИА Новости. Более 100 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту, предместье столицы Сирии Дамаска, после ее освобождения, сообщил представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев.
"С момента освобождения этого предместья Дамаска от боевиков, в Гуту вернулись уже свыше 100 тысяч беженцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома", — сказал он.
Один из тех, кто уже успел вернуться домой, — местный житель Мухаммед, который приехал в Восточную Гуту из Турции. «Я бежал в Турцию длинным путем — перебрался в Ливан, оттуда в Анкару. Я рад, что вернулся и что мир возвращается на мою землю», — рассказал он.
Сирийские войска установили полный контроль над Восточной Гутой в апреле 2018 года.
Центр приема и распределения беженцев, созданный на прошлой неделе в Минобороны РФ, совместно с Сирией занимается доставкой в страну гуманитарной помощи, помогает восстанавливать социальные службы на местах и решает другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.
В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве. Руководит структурой национальный центр управления обороной РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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