Более ста тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту после ее освобождения

ГУТА ( Сирия ), 23 июл — РИА Новости . Более 100 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту, предместье столицы Сирии Дамаска , после ее освобождения, сообщил представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев.

"С момента освобождения этого предместья Дамаска от боевиков, в Гуту вернулись уже свыше 100 тысяч беженцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома", — сказал он.

Один из тех, кто уже успел вернуться домой, — местный житель Мухаммед, который приехал в Восточную Гуту из Турции . «Я бежал в Турцию длинным путем — перебрался в Ливан , оттуда в Анкару . Я рад, что вернулся и что мир возвращается на мою землю», — рассказал он.

Сирийские войска установили полный контроль над Восточной Гутой в апреле 2018 года.

Центр приема и распределения беженцев, созданный на прошлой неделе в Минобороны РФ , совместно с Сирией занимается доставкой в страну гуманитарной помощи, помогает восстанавливать социальные службы на местах и решает другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.

В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ . В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве. Руководит структурой национальный центр управления обороной РФ

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