Разыскивается мужчина из Пермского края, который уехал на лечение и пропал

«В первый день нахождения в больнице Уфы он ушёл в неизвестном направлении без денет и сотового телефона, — пишут они в группе ВКонтакте, где публикуется информация о поиске пропавших людей. — Если кто-либо располагает информацией о нём — сообщите в полицию.

В Пермском крае, напомним, ещё разыскивают 71-летнюю пенсионерку Ираиду Барданову, которая пропала при загадочных обстоятельствах с дачи знакомого в Пермском районе. На её поиски выходили волонтёры, но пока безрезультатно.