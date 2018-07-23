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Разыскивается мужчина из Пермского края, который уехал на лечение и пропал
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Разыскивается мужчина из Пермского края, который уехал на лечение и пропал 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Родные из Пермского края начали разыскивать по соцсетям 31-летнего Алексея Юрьевича Романова, который два месяца назад уехал на лечение в Башкирию и пропал.
«В первый день нахождения в больнице Уфы он ушёл в неизвестном направлении без денет и сотового телефона, — пишут они в группе ВКонтакте, где публикуется информация о поиске пропавших людей. — Если кто-либо располагает информацией о нём — сообщите в полицию.
В Пермском крае, напомним, ещё разыскивают 71-летнюю пенсионерку Ираиду Барданову, которая пропала при загадочных обстоятельствах с дачи знакомого в Пермском районе. На её поиски выходили волонтёры, но пока безрезультатно.
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