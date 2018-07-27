Возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств руководителем управляющей компании

По версии следствия, в 2015 — 2017 годах злоумышленник, проживая в п. Ключи Усть-Камчатского района и занимая должность директора МУП «УК Ключи», используя свои должностные полномочия и в целях улучшения финансового положения возглавляемого им предприятия, произвел незаконное удержание вверенных ему денежных средств, полученных от населения за оказанные коммунальные услуги и подлежащих передаче ООО «Коммунэнерго УК МР» за поставленные энергоресурсы в общей сумме свыше 6 000 000 рублей. Указанные денежные средства подозреваемый растратил по своему усмотрению путем расходования на нужды предприятия и передачи иным лицам, чем причинил ущерб энергоснабжающей организации на указанную сумму.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

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