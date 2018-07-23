Полиция: информация о том, что в мигранты незаконно удерживают детей не соответствует действительности

Мужчины рассчитывали получить деньги, которые им задолжали проживающие в квартире знакомые женщины.

Сотрудники полиции, обезвредили и задержали мигрантов, которые якобы забаррикадировались в чужой квартире. Пострадавших нет.

По информации пресс-службы УМВД по городу Москве, двое мужчин пришли в квартиру со своими двумя несовершеннолетними сыновьями. Мигранты рассчитывали получить деньги, которые им задолжал ранее проживающий в квартире знакомый женщин.

В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри.

По данному факту проводится проверка.