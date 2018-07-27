Ещё
В Красноярске за копейки рабочие продавали тротуарную плитку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске за копейки рабочие продавали тротуарную плитку 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В центре Красноярска на улице Ленина рабочие беспрепятственно распродавали тротуарную плитку, которая была снята во время проведения ремонтных работ. Как сообщает портаk «Проспект Мира» местные жители могут вывести брусчатку любым удобным для себя способом.
В администрации города отметили, что вся старая плитка посчитана и в случае недостачи проблемы падают на плечи подрядчиков. Известно также, что старую брусчатку не выбрасывают, а используют повторно. По словам представителей департамента ее положат в других местах города.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти снесут площадку проекта «Дом 2» Свердловский судья отправил куклу Барби на костер В ЦИК поступила заявка о пенсионном референдуме
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»76
Кобзон находится в реанимации88
В Крыму рассказали о крахе Макаревича123
СМИ узнали о подготовке нового удара США60
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий725
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение