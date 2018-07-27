В Красноярске за копейки рабочие продавали тротуарную плитку

В центре Красноярска на улице Ленина рабочие беспрепятственно распродавали тротуарную плитку, которая была снята во время проведения ремонтных работ. Как сообщает портаk «Проспект Мира» местные жители могут вывести брусчатку любым удобным для себя способом.

В администрации города отметили, что вся старая плитка посчитана и в случае недостачи проблемы падают на плечи подрядчиков. Известно также, что старую брусчатку не выбрасывают, а используют повторно. По словам представителей департамента ее положат в других местах города.

Фото: pixabay.com.