Сергей Ерёмин прокомментировал перепродажу брусчатки в Красноярске

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин прокомментировал продажу брусчатки с улицы Ленина. О такой практике рассказали журналисты телекомпании ТВК, которые провели контрольную закупку. За одну тысячу рублей они купили брикет использованной брусчатки.

Глава города отметил, что с таким явлением он столкнулся впервые. Поэтому еще предстоит решить, как на это реагировать и как контролировать происходящее. Учитывать потерю брусчатки должно городское управление дорог и благоустройства. Ответственные лица будут выяснять все детали на следующей рабочей неделе. В случае, если перепродажа будет установлена, виновным может грозить уголовная ответственность.

Отметим, брусчатку, снятую с пр. Мира и ул. Ленина, складируют на ул. Брянская в брикетах.