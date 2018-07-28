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Сергей Ерёмин прокомментировал перепродажу брусчатки в Красноярске
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Сергей Ерёмин прокомментировал перепродажу брусчатки в Красноярске 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин прокомментировал продажу брусчатки с улицы Ленина. О такой практике рассказали журналисты телекомпании ТВК, которые провели контрольную закупку. За одну тысячу рублей они купили брикет использованной брусчатки.
Глава города отметил, что с таким явлением он столкнулся впервые. Поэтому еще предстоит решить, как на это реагировать и как контролировать происходящее. Учитывать потерю брусчатки должно городское управление дорог и благоустройства. Ответственные лица будут выяснять все детали на следующей рабочей неделе. В случае, если перепродажа будет установлена, виновным может грозить уголовная ответственность.
Отметим, брусчатку, снятую с пр. Мира и ул. Ленина, складируют на ул. Брянская в брикетах.
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