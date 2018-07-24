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Выдачей участков под строительство в Нижегородской области займется специальный совет
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Выдачей участков под строительство в Нижегородской области займется специальный совет 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Совет по земельным и имущественным отношениям создан в Нижегородской области для выдачи участков под строительство, в том числе в рамках инвестиционных проектов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе губернатора региона, сославшись на соответствующее решение врио главы области Глеба Никитина.
"Совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что новый орган сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства.
Одной из особых функций нового совета станет рассмотрение вопросов эксплуатации объектов культурного наследия. «Хотелось бы особенно отметить, что данный совет займется объектами культурного наследия: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия объектов культурного наследия у нерадивых», — сказал врио губернатора. Никитин заметил, что основной принцип работы в данном направлении — это сохранение исторического облика региона.
В пресс-службе, в свою очередь, проинформировали, что всего в совет вошли 30 человек: региональные министры и руководители департаментов, глава управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области», глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, а также руководители крупных ресурсоснабжающих организаций. Первое заседание намечено на третий квартал 2018 года.
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