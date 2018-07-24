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В Нижегородской области создали Совет по земельным отношениям
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В Нижегородской области создали Совет по земельным отношениям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Совет по земельным и имущественным отношениям создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета также войдут в компетенцию данного органа.
"Хотелось бы особенно отметить, что Совет по земельным и имущественным отношениям займется объектами культурного наследия: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия ОКН у нерадивых. Основной принцип работы в этом направлении — сохранение исторического облика региона", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Совет возглавил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, заместителями председателя стали руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Надежда Преподобная и замминистра имущественных и земельных отношений Александр Кононов.
Баринов отметил, что Совет будет решать вопросы предоставления участков для строительства в максимально сжатые сроки и сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства.
Всего во вновь созданный орган вошли 30 человек: министры и руководители департаментов Нижегородской области, руководитель управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Наталья Корионова, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Наталия Кучеренко, гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максим Тевс, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, руководители крупных ресурсоснабжающих организаций. Первое заседание намечено на III квартал 2018 года.
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