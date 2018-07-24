В Нижегородской области создали Совет по земельным отношениям

Совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета также войдут в компетенцию данного органа.

"Хотелось бы особенно отметить, что Совет по земельным и имущественным отношениям займется объектами культурного наследия: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия ОКН у нерадивых. Основной принцип работы в этом направлении — сохранение исторического облика региона", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Совет возглавил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов , заместителями председателя стали руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Надежда Преподобная и замминистра имущественных и земельных отношений Александр Кононов

Баринов отметил, что Совет будет решать вопросы предоставления участков для строительства в максимально сжатые сроки и сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства.

Другие новости региона читайте здесь>>