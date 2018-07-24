В Нижегородской области создали Совет по земельным отношениям 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Совет по земельным и имущественным отношениям создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета также войдут в компетенцию данного органа.
"Хотелось бы особенно отметить, что Совет по земельным и имущественным отношениям займется объектами культурного наследия: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия ОКН у нерадивых. Основной принцип работы в этом направлении — сохранение исторического облика региона", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Совет возглавил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, заместителями председателя стали руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Надежда Преподобная и замминистра имущественных и земельных отношений Александр Кононов.
Баринов отметил, что Совет будет решать вопросы предоставления участков для строительства в максимально сжатые сроки и сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства.
Всего во вновь созданный орган вошли 30 человек: министры и руководители департаментов Нижегородской области, руководитель управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Наталья Корионова, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Наталия Кучеренко, гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максим Тевс, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, руководители крупных ресурсоснабжающих организаций. Первое заседание намечено на III квартал 2018 года.
Другие новости региона читайте здесь>>