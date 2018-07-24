Израиль опробовал систему ПРО «Волшебная палочка» против Сирии, но проиграл советской «Точке» (ВИДЕО)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые применила национальную систему ПРО «Праща Давида» (она же «Волшебная палочка») в ходе реальных боевых действий. В понедельник, 23 июля, две противоракеты этой системы были выпущены для перехвата ракет тактического комплекса «Точка» (SS-21) советского производства, запущенных из Сирии , сообщает сайт

Сообщение о запуске противоракет также опубликовано на сайте

ЦАХАЛа. В нем говорится, что, скорее всего, сирийские ракеты были запущены в рамках боевых действий в Сирии. При этом, по данным NEWSru Israel, попытка сбить их оказалась неудачной.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что сирийские ракеты поражены не были и упали на территории Сирии. Дополнительные комментарии не публиковались, отмечает сайт. Видео запуска появилось в Сети.

После того, как израильские ракеты-перехватчики промахнулись мимо цели, их уничтожили операторы «Пращи Давида». При этом стоимость каждой из уничтоженных ракет составляла один миллион долларов, отмечает сайт

В израильских СМИ инцидент с неудачным пуском ракет раскритиковали. Так, газета

Israel Hayom

назвала его серьезным провалом ЦАХАЛ. Автор публикации считает, что система ПРО «Праща Давида» «еще не созрела» для практического применения.

В статье на сайте Ynet говорится, что сирийские ракеты так и не были перехвачены из-за технологического, а не человеческого фактора. Одна из них упала всего в километре от израильской границы. Расследованием инцидента занимаются министерство обороны Израиля и производитель «Пращи» — концерн «Рафаэль».

Недавно стало известно, что власти Израиля согласовали 10-летнюю программу усиления сил противоракетной обороны. Она была подготовленная в свете роста угрозы ракетных обстрелов со стороны Сирии и Ирана . Стоимость программы составит 30 миллиардов шекелей. Они пойдут на закупку дополнительных батарей ПРО «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец», разработку новых систем и на строительство бомбоубежищ и безопасных помещений.

NEWSru Israel отмечает, что, судя по всему, ЦАХАЛ впервые задействовал систему ПРО «Праща Давида» против ракет из Сирии и вообще в ходе реальных боевых действий. Она недавно поступила на вооружение ЦАХАЛа.

В марте эта система производства израильского государственного оборонного концерна «Рафаэль» в первый раз демонстрировалась на учениях

"Можжевеловая кобра 2018". Ранее, в случае запуска в Сирии ракет, которые могли упасть на территории Израиля, ЦАХАЛ использовал для перехвата системы ПРО Patriot или «Железный купол».