«Шукшинские дни на Алтае» открылись ретроспективным кино-показом 

В понедельник, 23 июля в Барнауле начался всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, он открылся ретроспективным показом фильмов — победителей фестиваля разных лет, которые будут показывать в кинотеатре «Премьера».
Кроме того, в понедельник в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова откроется цикл творческих встреч с писателями в рамках проекта «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия». Первым гостем встреч стал известный российский писатель Роман Сенчин, родившийся в Кызыле и долгое время живший в Красноярском крае, автор романов «Елтышевы» (шорт-лист «Русского Букера десятилетия») и «Окно в Париж» (входит в топ-20 самых продаваемых в России книг). Сейчас писатель живет в Екатеринбурге.
Также с читателями встретятся доктор наук по информатике и химии, писатель Януш Вишневский из Польши, известный по роману «Одиночество в сети», экранизированному в 2006 году, и прозаиком-кинодраматургом Андреем Рубановым — автором романов «Хлорофилия» и «Живая земля», ставших финалистами премии имени братьев Стругацких. 25 июля жители и гости Барнаула смогут пообщаться с Владимиром Костиным. В разные годы он работал главным редактором журнала «Начало века», редактором литературно-художественного альманаха, главным редактором, автором и ведущим еженедельной программы «Разум ХХI век». Владимир Костин — автор книг «Небо голубое, сложенное вдвое», «Годовые кольца», «Колокол и Болото» и «Коробок». В 2010 году с книгой «Годовые кольца» он вошел в шорт-лист премии «Большая книга».
Фото: altairegion22.ru