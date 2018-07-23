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Роман Сенчин, Януш Леон Вишневский и другие писатели приедут в Барнаул
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Роман Сенчин, Януш Леон Вишневский и другие писатели приедут в Барнаул 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Януш Леон Вишневский, Роман Сенчин, Андрей Рубанов и Владимир Костин встретятся с читателями в Барнауле. В библиотеке им. В. Я. Шишкова в рамках «Шукшинских дней на Алтае» начинает работу блок «Литературный перекресток».
В 17:00 часов 23 июля барнаульцы смогут пообщаться с Романом Сечиным, прозаиком и литературным критиком, автором романа «Елтышевы», вошедшего в шорт-листы премий «Большая книга», «Русский Букер» «Ясная Поляна» и «Национальный бестселлер».
В 14:00 часов 24 июля состоится встреча с автором мирового бестселлера «Одиночество в Сети» Янушем Леоном Вишневским (Польша). Писатель подпишет книгу победителю конкурса коротких историй до 5 предложений, который проведут во время творческой встречи.
В 15:00 часов 25 июля в «Шишковке» выступит автор романа «Патриот» Андрей Рубанов, в 18:00 часов — Владимир Костин, автор таких известных и любимых читателями произведений, как «Годовые кольца», «Небо голубое, сложенное вдвое», «Колокол и Болото», «Коробок».
25 июля обе встречи проведет Сергей Мансков, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ.
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