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Моуринью: Пока что у нас нет команды
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Моуринью: Пока что у нас нет команды 

LiveSport.Ru 50 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0) в рамках Международного кубка чемпионов.
«Это была, по сути, очередная тренировка. Пока нас нельзя назвать командой. Мы группа игроков из разных команд: кто-то из основы, кто-то из молодежки, вернувшиеся из аренды игроки, юниоры и так далее. Пока что у нас нет команды, чтобы играть лучше.
Тяжело, когда в составе нет 10 игроков основы. Но мы стараемся находить мотивацию, хотя это нелегко. Мотивация в том, чтобы тренироваться как можно лучше, получить игровую практику и дать возможность молодежи развиваться», — приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.
Следующим соперником манкунианцев будет «Бавария». Встреча состоится 5 августа на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
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