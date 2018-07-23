СМИ: Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта

Впервые информация об интересном положении звезды появилась ещё в начале лета, однако сейчас слухи начали распространяться с новой силой.

По словам американских инсайдеров (имена которых, правда, никто не называет), звезда сериала «Друзья», популярная актриса Дженнифер Энистон призналась, что забеременела от голливудского актёра Брэда Питта

По словам анонимных источников, эти слова Энистон произнесла в присутствии людей из своего самого близкого круга.

Если верить многочисленным слухам, 49-летняя Энистон и 54-летний Питт ведут тайный роман уже много месяцев, а недавно они решили завести ребёнка.

Впрочем, ни Дженнифер Энистон, ни Брэд Питт пока никак не комментировали эти пока ещё сомнительные разговоры.

Энистон и Питт были в браке с 2000 по 2005 годы.

Фотографии: People talk