Ещё
СМИ: Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Впервые информация об интересном положении звезды появилась ещё в начале лета, однако сейчас слухи начали распространяться с новой силой.
По словам американских инсайдеров (имена которых, правда, никто не называет), звезда сериала «Друзья», популярная актриса Дженнифер Энистон призналась, что забеременела от голливудского актёра Брэда Питта.
По словам анонимных источников, эти слова Энистон произнесла в присутствии людей из своего самого близкого круга.
Если верить многочисленным слухам, 49-летняя Энистон и 54-летний Питт ведут тайный роман уже много месяцев, а недавно они решили завести ребёнка.
Впрочем, ни Дженнифер Энистон, ни Брэд Питт пока никак не комментировали эти пока ещё сомнительные разговоры.
Энистон и Питт были в браке с 2000 по 2005 годы.
Фотографии: People talk
Аист на крыше: последние новости
Незнайка на Земле Меган Маркл поддержала аборты, нарушив клятву Парфюм и пластик признали вредными для беременных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»181
В Москве двое мужчин захватили в заложники детей7
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию7
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом21
Россия конфискует свои резервы в США53
Видео
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение