Эксперт: новый закон защищает право граждан на изучение родного языка

Появление документа обусловлено нередкими случаями, когда школьникам приходилось в рамках предмета «родной язык» изучать язык, который на самом деле для них родным не являлся.

Еще до рассмотрения в первом чтении законопроект вызвал критику, особенно со стороны национальных регионов. Основное беспокойство было связано с тем, что изучение языков республик будет факультативным, что, по мнению критиков, может привести к утрате языкового своеобразия республик.

Глеб Сергеевич Кузнецов. "Этот закон не способен принести языковому многообразию республик никакого ущерба. Он, скорее, защищает права тех людей, которые живут в республиках, но не принадлежат к титульной нации. Закон защищает право граждан на свой родной язык", — прокомментировал председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты Российской Федерации

По его словам, никто не запрещает татарам или якутам изучать свой язык, никто не ограничивает их права. Речь идет о том, что люди могут выбрать родным языком русский и жить в пространстве русского языка. И никто не сможет заставить учить татарский язык, если человек делать этого не хочет. Он может выбрать русский или другой язык из числа языков народов РФ.

Вместе с тем в связи с большим резонансом, который вызвал законопроект, в ходе подготовки ко второму чтению было организовано его обсуждение с участием представителей республик, Министерства просвещения России и Рособрнадзора . Это позволило найти баланс между правом на выбор изучаемого языка и необходимостью обеспечить сохранение родных языков и языков республик.

При этом русский язык как предмет останется обязательным для изучения на территории всего государства.

"Этот закон не про языки, а про принуждение к изучению ненужного языка. Он касается насилия над людьми, то есть и русский язык остается как обязательный к изучению на всей территории Российской Федерации, как государственный язык, и родные языки остаются. Просто появляется возможность выбора", — отметил Глеб Кузнецов.

Благодаря нового закону у граждан появится выбор, какой именно язык в качестве родного они смогут изучать. Это позволит гарантировать права обучающихся, у которых нет иного родного языка, кроме русского. Также предусматривается, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования должны обеспечить изучение родных языков, в том числе русского, и государственных языков республик.