Немцы построят «музей Майдана»

Немецкие архитекторы работают над проектом по открытию в Киеве музея «революции», основная экспозиция которого будет посвящена событиям 2013-2014 годов, когда произошли столкновения граждан c сотрудниками правоохранительных органов

По информации Der Tagesspiegel, даже назначен директор музея, который будет располагаться недалеко от центральной площади Майдана, им будет Игорь Пошивайло.

Он прокомментировал следующим образом открытие заведения культуры:

«Артефакты революции» будут иметь ценность и через 10-20 лет".