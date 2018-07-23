Немцы построят «музей Майдана» 

Немецкие архитекторы работают над проектом по открытию в Киеве музея «революции», основная экспозиция которого будет посвящена событиям 2013-2014 годов, когда произошли столкновения граждан c сотрудниками правоохранительных органов.
По информации Der Tagesspiegel, даже назначен директор музея, который будет располагаться недалеко от центральной площади Майдана, им будет Игорь Пошивайло.
Он прокомментировал следующим образом открытие заведения культуры:
«Артефакты революции» будут иметь ценность и через 10-20 лет".
Евромайдан начался в Киева 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других городах Украины.