Самая сексапильная красотка планеты впервые станет мамой

Американская актриса и супермодель Кейт Аптон объявила о беременности в своем инстаграме. Всего месяц назад Кейт была объявлена самой сексуальной женщиной мира по версии журнала Maxim.

Как сообщает «Lenta.ru», отцом будущего ребенка является бейсболист Джастин Верландер. Кейт и Джастин поженились еще осенью прошлого года.

Об интересном положении модель сообщила, выложив фото с округлившимся животиком в своем инстаграме и добавив к фото хэштег #PregnantinMiami — «беременна в Майями».

Источник фото: инстаграм Кейт Аптон: www.instagram.com/kateupton/

Любопытно, что на заре карьеры Кейт выступала в категории моделей plus-size, но потом девушка похудела и в 2014 году ее впервые признали самой сексуальной красоткой мира по версии журнала People. Также в послужном списке Аптон имеется несколько эпизодических ролей в фильмах и съемки в рекламе.