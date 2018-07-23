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Самая сексапильная красотка планеты впервые станет мамой
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Самая сексапильная красотка планеты впервые станет мамой 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Американская актриса и супермодель Кейт Аптон объявила о беременности в своем инстаграме. Всего месяц назад Кейт была объявлена самой сексуальной женщиной мира по версии журнала Maxim.
Как сообщает «Lenta.ru», отцом будущего ребенка является бейсболист Джастин Верландер. Кейт и Джастин поженились еще осенью прошлого года.
Об интересном положении модель сообщила, выложив фото с округлившимся животиком в своем инстаграме и добавив к фото хэштег #PregnantinMiami — «беременна в Майями».
Источник фото: инстаграм Кейт Аптон: www.instagram.com/kateupton/
Любопытно, что на заре карьеры Кейт выступала в категории моделей plus-size, но потом девушка похудела и в 2014 году ее впервые признали самой сексуальной красоткой мира по версии журнала People. Также в послужном списке Аптон имеется несколько эпизодических ролей в фильмах и съемки в рекламе.
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