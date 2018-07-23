Что делать, если мошенники сняли деньги с карты?

Никогда не задумывалась о страховании банковских карт до тех пор, пока мой личный кабинет интернет-банка не взломали мошенники. На телефон пришло СМС-сообщение о том, что деньги с моего расчетного счета, привязанного к банковской карте, улетели кому-то в Екатеринбург . Признаюсь честно, на момент, когда это все произошло, я не знала, что делать, кроме как позвонить в банк. Сейчас уже и с точки зрения собственного печального опыта, и с учетом понимания законодательного регулирования таких ситуаций хочу поделиться информацией, как вернуть деньги, списанные злоумышленниками.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Уведомление банка. Если без вашего согласия с банковской карты были списаны денежные средства, необходимо уведомить об этом банк. Форма уведомления предусматривается договором банковского счета между вами и банком, условиями пользования банковской картой. Практически все банки считают надлежащим уведомлением звонок на круглосуточную горячую линию банка. Важно соблюсти срок уведомления: сообщить незамедлительно, не позднее дня, следующего за днем получения информации от банка (в виде СМС или письмом на электронную почту, сообщением в интернет-банке и т.п.) о совершенной спорной операции. Срок короткий, но интуитивно он соблюдается. Думаю, каждый, кто увидит неконтролируемое движение по счету или внезапное его обнуление, пулей прибежит в ближайшее отделение банка.

Блокировка банковской карты. Уведомив банк о получении доступа к вашему расчетному счету неизвестными лицами, попросите банк осуществить его блокировку, чтобы исключить возможность повторения операций со стороны мошенников.

Направление заявления о несогласии с произведенной операцией. Чтобы банк компенсировал сумму операции, совершенной без вашего согласия, необходимо написать претензию банку. Обычно в банке есть специальная форма заявления для рассмотрения таких требований клиента. Если нет, то заявление составляется в свободной форме: следует указать причину обращения (не совершал операцию по карте), место совершения операции (мобильный банк, личный кабинет интернет-банка и т.п.), детали проведения операции (дата, время, сумма операции, информация о получателе денежных средств), описать возникшую ситуацию, сформулировать требование о возврате денежных средств («прошу на основании ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» компенсировать денежные средства в n-размере, списанные без моего согласия по вине банка»). Рассмотрение претензии происходит в срок, указанный в договоре между вами и банком, но не более 30 дней с момента получения банком претензии или не более 60 дней — если была совершена международная операция. В моей ситуации банк рассмотрел претензию через 90 дней, два раза продлевая первоначальный срок.

Обращение в полицию. Одновременно с написанием заявления в банк следует составить заявление о возбуждении уголовного дела для привлечения лиц, совершивших операции по карте, к уголовной ответственности. К заявлению прикладывается выписка по расчетному счету, которая подтверждает списание денег, а также справка банка о получателе денежных средств.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА БАНКА В КОМПЕНСАЦИИ

После принятия банком вашего заявления банк проводит собственное расследование, чтобы выяснить, по чьей вине произошла спорная операция. Если вы своевременно уведомили банк, соблюдали правила безопасности при пользовании банковской картой, мобильным банком, интернет-банком и др. ресурсами банка, при осуществлении операций в интернет-магазинах, то банк обязан компенсировать вам сумму несанкционированной операции. Такая обязанность возникает и в том случае, когда со стороны банка отсутствовало уведомление вас о проведении операции. Однако если причиной мошенничества является поведение самого клиента, нарушение им правил безопасности, то банком будет принято отрицательное решение по компенсации. Например, моему другу отказали в компенсации, мотивировав это тем, что при совершении операций в банкомате он не прикрывал рукой пин-код. Банк может отследить по камерам банкомата, камерам, установленным в отделении банка, то, какие действия лицо совершало при обращении к банкомату. В этой ситуации банк посчитал, что сам клиент банка способствовал получению доступа к секретной информации о карте (пин-коду). Если под влиянием обмана мошенников или путем введения в заблуждение вы сообщаете реквизиты карты, контрольную информацию, пароли, логины и т.д., то у банка не возникает обязанности вернуть вам утраченные деньги. Требовать компенсацию денежных средств можно только через суд с лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности за мошеннические действия. Центральный банк России разработал памятку по безопасному использованию банковских карт в банкомате, для безналичной оплаты товаров и услуг, через сеть Интернет (см. Письмо ЦБ РФ от 02.10.2009 № 120-Т). Правила довольно-таки простые и общие, но именно из соблюдения элементарных требований складывается безопасность. К примеру, для предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с банковского счета следует для оплаты покупок в сети Интернет использовать отдельную банковскую карту (так называемую виртуальную карту) с предельным лимитом. У всех есть отдельная банковская карта для покупок в Интернете? Еще одна рекомендация: для снижения риска неправомерного получения персональных данных, указанных на банковской карте, при оплате товаров и услуг требовать проведение всех операций в вашем присутствии. Всегда соблюдаете это правило, когда передаете банковскую карту для оплаты официанту в кафе/ресторане?

ЗАЩИТА ОТ СПИСАНИЙ С КАРТЫ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА

С 26.09.2018 в целях противодействия хищениям с банковских карт вступают с силу изменения в ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые предусматривают обязанность банка приостанавливать операции при выявлении признаков списания денежных средств без согласия клиента. Признаки сомнительных операций будут определяться Центральным банком РФ и конкретным банком клиента в рамках системы управления рисками и на основе анализа операций клиентов. После приостановления операции банк предоставляет информацию клиенту, запрашивает у клиента подтверждение операции и незамедлительно возобновляет ее в случае получения положительного ответа от клиента. Если банк связался с клиентом и сообщил ему информацию о своих подозрениях относительно банковской операции, но клиент в течение 2 дней не прислал подтверждения операции, то банк также возобновляет исполнение операции. Действия банка по приостановке операций, возможно, будут создавать для потребителей неудобства, тем не менее это дополнительный способ защиты их финансов от мошенников.