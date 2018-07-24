Россиянам дают год на вступление в брак после подачи заявления

Зарегистрировать брак можно будет не раньше, чем через месяц, и не позже, чем через год со дня подачи заявления в ЗАГС. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

В настоящее время регистрация брака проходит, как правило, через месяц после подачи заявления в ЗАГС или через полгода, если это делается через портал Госуслуг. Тем не менее, по данным Правительства, такая практика не позволяет гибко регулировать загруженность органов ЗАГС, а также не даёт возможности гражданам выбрать желанную дату регистрации.

Остаётся риск и для появления коррупционной составляющей — это происходит в том случае, если будущие молодожёны хотят сыграть свадьбу в знаменательные даты, а возможности получать их в порядке очереди у них нет.

По словам председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой , ко второму чтению документа поступило шесть поправок, четыре из них носят юридико-технический характер и рекомендованы комитетом к принятию.

В то же время депутаты не поддержали, в частности, поправку, согласно которой брачующиеся должны подавать заявление совместно. «Эта норма излишняя, так как действующее законодательство такое положение уже содержит», — сказала Тамара Плетнёва.

В третьем чтении законопроект предположительно будет рассмотрен 26 июля.