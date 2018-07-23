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Самолёт из Греции отказался садиться в Новосибирске из-за тумана
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Самолёт из Греции отказался садиться в Новосибирске из-за тумана 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 23 июля в Новосибирске из-за тумана не смог приземлиться самолёт, который летел из греческих Салонников.
Самолёт Airbus греческой компании Ellinair отправился на посадку в Омск.
«Он один ушёл на запасной [аэродром] в Омск, по решению экипажа. Минимальная видимость составляла 350 метров», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта, отметив, что остальные самолёты садятся в обычном режиме.
По информации онлайн-табло аэропорта Толмачёво, расчётное время прибытия самолёта — 04:40. Сейчас планируется, что пассажиров привезут в 08:55. Соответсвенно, вылет из Новосибирска в Грецию также задерживается. Предполагалось, что рейс отправится с туристами в 05:05, сейчас расчётное время вылета 9:00.
Греческая компания Ellinair возит туристов из Новосибирска в Грецию с 4 июня.
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