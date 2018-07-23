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В Красноярске нашли мальчика, который имеет нарушения речи
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В Красноярске нашли мальчика, который имеет нарушения речи 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске нашли мальчика, который исчез накануне. Пост о том, что пропал рыжеволосый 12-летний мальчик, разместила его мама в социальной сети. В нем же женщина отметила, что ребенок плохо говорит.
Информация быстро распространилась в интернете. К поискам подключились волонтеры. В итоге, мальчика увидели в одном из супермаркетов города и сообщили матери.
Напомним, в эти же выходные в Железногорске искали пятилетнюю девочку, которая пропала с детской площадке. Найти потеряшку удалось через несколько часов.
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