АРПК «Томск» успешно поразил цель крылатой ракетой

Корабль «противника» уничтожен в Охотском море на удалении 150 километров.

Экипаж атомного ракетного подводного крейсера «Томск» произвел успешную стрельбу крылатой ракетой по надводной цели, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Противокорабельная ракета на дистанции 150 километров успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника», — говорится в сообщении.

Моряки также выполнили скрытное перемещение под водой после стрельбы.

В тренировке также участвовали около 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также истребители-перехватчики МиГ-31.