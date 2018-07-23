АРПК «Томск» успешно поразил цель крылатой ракетой 

Корабль «противника» уничтожен в Охотском море на удалении 150 километров.
Экипаж атомного ракетного подводного крейсера «Томск» произвел успешную стрельбу крылатой ракетой по надводной цели, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Противокорабельная ракета на дистанции 150 километров успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника», — говорится в сообщении.
Моряки также выполнили скрытное перемещение под водой после стрельбы.
В тренировке также участвовали около 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также истребители-перехватчики МиГ-31.
«Томск» — российский атомный ракетный подводный крейсер, входящий в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Построен в г. Северодвинске на ПО «Севмаш». Введен в строй в 1997 году. Вооружен крылатыми ракетами «Гранит», предназначенными для уничтожения ударных авианосных соединений противника.