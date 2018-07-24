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Ученые: сахар провоцирует болезнь Альцгеймера
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Ученые: сахар провоцирует болезнь Альцгеймера 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Добавление пары ложек сахара в чай способно повысить риск развития болезни Альцгеймера на треть, выяснили американские ученые из Колумбийского университета. О результатах работы они рассказали на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго.
Исследователи на протяжении семи лет наблюдали за 2226 людьми, не страдавшими от деменции. В течение этого времени болезнь Альцгеймера развилась у 429 из них. Также ученые собирали данные о том, сколько сахара потребляют участники исследования.
Те из них, кто суммарно добавлял около 30 грамм сахара в еду и напитки, на 33% больше рисковали получить болезнь Альцгеймера, чем те, кто добавлял 5-6 граммов. В зоне риска оказались и любители газировки и фруктовых соков — у них риск был повышен на 27%, так как в этих напитках содержится большое количество сахара.
Повышенное потребление сахара провоцирует развитие диабета второго типа, поясняют исследователи. А он, в свою очередь, является фактором, повышающим риск развития болезни Альцгеймера. Поэтому для того, чтобы снизить риски, необходим здоровый образ жизни и правильное питание.
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