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Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией
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Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Японские учёные сообщают об успехах в использовании ультразвука для лечения когнитивной дисфункции у мышей с моделируемой сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера. Последние являются двумя наиболее распространёнными формами деменции (приобретённого слабоумия).
Воздействие ультразвука на мозг улучшило образование кровеносных сосудов, а также регенерацию (восстановление) нервных клеток.
Специалисты из Университета Тохоку под руководством кардиолога Хироаки Симокавы (Hiroaki Shimokawa) провели эксперимент с двумя группами грызунов.
Одни животные перенесли хирургическую процедуру, которая уменьшила приток крови к мозгу, что имитировало последствия сосудистой деменции в организме человека.
Другая же часть мышей была генетически спроектирована, чтобы иметь состояние, напоминающее болезнь Альцгеймера (наиболее распространённый тип деменции, является прогрессирующим заболеванием головного мозга).
Затем специалисты воздействовали низкоинтенсивным импульсным ультразвуком (LIPUS) на весь мозг животных из обеих групп. Процедура проводилась по три 20-минутные сессии в день.
Так, мыши с сосудистой деменцией получали такое лечение через день в течение пяти дней (в общей сложности три дня терапии), а грызуны с болезнью Альцгеймера подвергались такой процедуре на протяжении 11 дней в течение трёх месячного периода.
После этого учёные провели поведенческие тесты и сравнили результаты с данными контрольной группы грызунов, которые не получали LIPUS-лечение. В результате у животных из двух первых групп наблюдалось значительное улучшение когнитивной функции.
При ближайшем рассмотрении было установлено, что лечение вызывало увеличение экспрессии особого фермента, участвующего в образовании кровеносных сосудов, наряду с увеличением количества белка, играющего ключевую роль в сохранении и росте нервных клеток.
Отмечается, что специалисты не зафиксировали никаких побочных эффектов.
"LIPUS-терапия — это неинвазивная физиотерапия, которую можно применять пациентам пожилого возраста с высоким риском [развития заболевания] без необходимости хирургического вмешательства или анестезии, её также может использоваться повторно", — говорит Симокава.
К слову, эти результаты ничуть не противоречат выводам предыдущего исследования группы Симокавы, в рамках которого LIPUS использовался для стимулирования формирования кровеносных сосудов у свиней, страдающих от ишемии миокарда.
Результаты исследования представлены в научном издании Brain Stimulation.
Также напомним, что авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других «способностях» ультразвука. Например, он впервые заставил работать мозг пациента после комы. Также некоторые специалисты уверены, что ультразвук способен замедлить старение мозга.
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