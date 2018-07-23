Больным Альцгеймером можно подарить свою память

Донорство является одним из самых востребованных и эффективных методов помощи людям с различными заболеваниями. Но как помочь тем, кого не спасти переливанием крови или пересадкой органов? Можно ли помочь тем, кто в результате болезни теряет память? Теперь можно. И это проще, чем кажется.

По данным Alzheimer’s Disease International (ADI), ведущей международной волонтерской организации в области ухода и поддержки людей с болезнью Альцгеймера, каждые три секунды в мире диагностируется новый случай заболевания деменцией. На данный момент насчитывается более 50 миллионов таких людей по всему миру. Эта цифра продолжает стремительно расти, возраст больных снижаться, а знание о болезни все еще остается крайне низким. Фонд Alzrus, российское представительство ADI, в партнерстве с Lobster, сервисом лицензирования фото и видео контента, запускают благотворительную кампанию под названием #memorydonation — теперь каждый желающий может помочь людям, теряющим память, пожертвовав свои собственные воспоминания. Ежедневно в соцсетях публикуются миллионы фотографий и видео, ведь это самый простой способ сохранить память о важных для нас событиях. В то же время миллионы людей каждый день безвозвратно теряют свои воспоминания из-за деменции. Чтобы рассказать всем об этой болезни и собрать средства для помощи больным и их родственникам по всему миру Alzrus и Lobster разработали простую механику, которая позволит каждому пожертвовать свои воспоминания нуждающимся людям.

Чтобы стать донором памяти, нужно всего лишь поставить в Instagram, Facebook или Вконтакте хэштег #memorydonation под вашими фото или видео, которые вы хотите пожертвовать, и дать разрешение на их использование на фотостоке Lobster. С этого момента ваши фотографии станут доступными для покупки всем, кто активно пользуется фотостоками, а вырученные деньги автоматически попадут в фонд Alzrus. Публично поддержать движение можно, поставив в Facebook рамку на аватарку по ссылке. Креативный партнер проекта — агентство Leo Burnett Moscow. Подробнее о проекте читайте здесь.