Дайджест российских СМИ — 23 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Русско-китайские идут — Чиновники и разведчики США обменялись идеями по борьбе с главными угрозами — Согласно одному из последних опросов общественного мнения, американцы считают Россию главной угрозой безопасности США. Об этом было заявлено на завершившемся 21 июля в Аспене форуме по безопасности.

— Госизмена изменит ЦНИИмаш — «Роскосмос» усилит контроль за головным институтом отрасли — Как стало известно «Ъ», 74-летний научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован Лефортовским судом Москвы после того, как ФСБ заявила о причастности ученого к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях.

— Речники ищут налоговую гавань — Судоходным компаниям нужны льготы на топливо — Как выяснил «Ъ», из-за резкого роста цен на судовое топливо Российская палата судоходства предложила Минтрансу ввести ряд льгот для речного транспорта. Среди них вычет в размере удвоенного акциза для дизтоплива, используемого на внутренних водных путях, пониженный или нулевой НДС на перевозки по рекам, а также пересмотр техрегламента Таможенного союза, с 2020 года запрещающего судовое топливо с массовой долей серы свыше 0,5%.

— Россияне обновили экраны — Чемпионат мира помог продажам телевизоров — Чемпионат мира по футболу резко подстегнул продажи телевизоров в России: по данным GfK, они практически вернулись на уровень докризисного 2013 года. Помогло и снижение цен на распродажах в первую неделю чемпионата. Лидерство на рынке сохраняют южнокорейские Samsung и LG, хотя свои доли сумели увеличить менее крупные бренды, в первую очередь Dexp, принадлежащий ритейлеру DNS.

— ФНС дотянется до имущества банкротов — Депутаты рассмотрят обеспечение требований налоговиков залогами — Завтра Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к закону о банкротстве, обеспечивающие залогом требования налоговиков в отношении лиц, уклоняющихся от налогообложения. Предполагается, что залоговые права будут формироваться только по суммам, доначисленным по итогам проверок, и затронут не более 5% банкротств.

— Торговые войны оформили в сценарии — МВФ изучил последствия введения тарифов — Кризис доверия между участниками мировой торговли может оказать более негативное влияние на мировую экономику, чем непосредственное введение пошлин, оценили эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в аналитической справке, подготовленной ко встрече министров финансов и глав центральных банков стран—участниц G20 в Буэнос-Айресе.

— «Построить песочницу с бронированным зонтиком» — Дмитрий Песков — о развитии цифровой экономики — На прошлой неделе на острове Русском завершился первый образовательный интенсив Университета национальной технологической инициативы «20.35», призванный подготовить кадры для цифровой экономики. «Ъ» поговорил с идеологом мероприятия недавно назначенным спецпредставителем президента по вопросам цифрового развития Дмитрием Песковым о том, как будет протекать цифровизация экономики и госуправления, как регулировать платформы, бороться с кадровым голодом и сколько чиновников придется «оцифровать».

— Российские зарплаты догнали румынские — Мониторинг рынка труда — Зарплаты на российском рынке труда выше, чем в других странах СНГ, и сопоставимы по уровню со странами Центральной и Восточной Европы. Такие данные приводят эксперты Высшей школы экономики в мониторинге «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах». Для расчетов авторы использовали показатели паритета покупательной способности (ППС).

— Русский музей не готов паковать экспонаты — Хранители опасаются переезда из Михайловского дворца на время реконструкции — Как стало известно «Ъ», 96 сотрудников Государственного Русского музея (ГРМ) обратились к директору Владимиру Гусеву с призывом «не допустить разрушения музея» из-за начала реконструкции в Михайловском дворце с 1 декабря 2018 года.

— Всемирный конгресс татар отложил языковой вопрос — Съезд национальной организации обошелся без критики нового законопроекта — Внеочередной съезд Всемирного конгресса татар (ВКТ) отказался обсуждать законопроект о добровольном изучении национальных языков, который на этой неделе может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Глава ВКТ Василь Шайхразиев согласился с тем, что татарский язык «будет по выбору родителей».

— Назад из СССР — Как Сергей Цивилев начал менять систему власти в Кемеровской области — Аман Тулеев за 20 лет руководства в Кемеровской области построил систему управления регионом, которая гарантировала стабильность и высокие показатели власти на выборах. Закончилось эпоха господина Тулеева пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» и многотысячным митингом с требованием его отставки. Строить новую модель отношений власти, бизнеса и общества придется врио губернатора Сергею Цивилеву.

— Иностранным болельщикам не оставили Выборга — Обладателей Fan ID не пропускают в приграничный город — «Ъ» получил новое свидетельство о том, что иностранным болельщикам из Африки, Азии и стран Ближнего Востока не дают въехать в Выборг — российский город на границе с Финляндией. Переводчица Анна Вороненкова рассказала «Ъ», как ее знакомых из Бангладеш задержали прямо на вокзале Выборга, а потом вместе с группой африканцев отправили обратно в Санкт-Петербург.

— Попытку захвата галереи «Водолей» закрепили показаниями — Обвиняемый в мошенничестве адвокат заключил соглашение с прокуратурой — Как стало известно «Ъ», фигурант уголовного дела о попытке рейдерского захвата принадлежащего семье продюсера Юрия Глоцера московского торгового центра (ТЦ) «Галерея „Водолей“» подполковник ФСБ в отставке, ныне адвокат Ролан Гагоев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого господин Гагоев по ходатайству следствия был выпущен судом из СИЗО под домашний арест.

— Россия выпустила «Белые каски» из Сирии — Израиль эвакуировал активистов этой организации в Иорданию — В ночь на воскресенье Израиль вывез активистов организации «Белые каски» и членов их семей с юга Сирии в Иорданию. Операция была организована по просьбе США, Канады и нескольких европейских стран. Это произошло после того, как сирийская армия и вооруженная оппозиция при посредничестве России договорились в четверг о перемирии в районе Голанских высот.

— Молдавия увидела угрозу в Приднестровье — Присутствие российских военных отмечено в Национальной стратегии обороны — На минувшей неделе парламент Молдавии большинством голосов одобрил Национальную стратегию обороны на 2018–2021 годы. В документе сказано, что республика намерена сохранить свой нейтральный статус, но в то же время будет углублять сотрудничество с НАТО. При этом одной из основных угроз безопасности страны названо присутствие на территории Приднестровья российских военных.

— О каспийских трубах договорятся на берегу — Страны региона будут совместно оценивать экологическую безопасность проектов — Как выяснил «Ъ», вместе с конвенцией о правовом статусе Каспия, которую президенты государств региона подпишут 12 августа, появится протокол по процедуре оценки воздействия проектов на окружающую среду. По документу для строительства трубопроводов по дну Каспия нужно согласие всех прибрежных государств.

— «Нацрыбресурс» поднял волну — Будущая госкомпания станет главным добытчиком рыбы — Проект акционирования ФГУП «Нацрыбресурс», предполагающий включение в состав новой компании еще двух госструктур, раскритиковали участники отрасли. Они не исключают появления госкомпании, которая сможет вести вылов рыбы, обладая при этом всеми данными о судах и ходе промысла других участников рынка.

— Авторам заплатят блокчейном — Семья экс-главы РАО запускает новый проект — Семья бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, в конце 2017 года условно-досрочно освобожденного от наказания по обвинению в мошенничестве, может вернуться в сферу управления авторскими правами. Его мать, бывший бухгалтер РАО Вера Федотова, стала гендиректором новой Евразийской организации интеллектуальной собственности (ЕВРОИС). Согласно сайту организации, она займется развитием блокчейн-платформы для управления правами на интеллектуальную собственность.

— Кредитам сдвинули риски — Банки будут строже отбирать потребительских заемщиков — Банк России принял решение смягчить вводимые коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, зависящие от полной стоимости кредита (ПСК). Однако даже такое повышение заставит банки пересматривать бизнес-модели и еще более жестко отбирать заемщиков. При этом проблему увеличения долговой нагрузки и накопления рисков банковской системой надо решать на уровне отдельных кредитных организаций, а не всего сектора, указывают банкиры.

— Регионы займут через «Маркетплейс» — Платформу протестируют на субфедеральных облигациях — Как стало известно «Ъ», запуск продаж облигаций через «Маркетплейс» — единый супермаркет всего финансового рынка — запланирован на середину лета 2019 года. Обкатка процесса в рамках пилотного проекта должна начаться уже с сентября 2018 года на продажах внебиржевых субфедеральных облигаций Томской области.

— Крупные банки поделятся малым — От страхования средств малого бизнеса выиграют небольшие игроки — Страхование средств малого бизнеса повысит доверие к небольшим и средним банкам, ряд предприятий могут отказаться от работы с крупными игроками, считают участники рынка. Банки из топ-30 в основном пока не опасаются оттока малого бизнеса. Однако эксперты согласны, что определенный переток средств компаний малого бизнеса произойдет и поможет небольшим игрокам банковского рынка увеличить пассивы.

— Клиент дороже прибыли — Банк России раскрыл показатели деятельности некредитных финансовых организаций — За минувший год профучастники рынка ценных бумаг нарастили базу до 801,6 тыс. клиентов, превысив показатель предшествующего года на 14,5%. Однако новые клиенты не помогли увеличить доходы бизнеса. Чистая прибыль компаний за год сократилась на 6,6%, до 33 млрд руб.

— «Газпром нефть» рубит «хвосты» — Компания хочет продать зрелые месторождения — Как выяснил «Ъ», «Газпром нефть» продолжает оптимизировать портфель активов за счет продажи зрелых «хвостовых» месторождений в Ямало-Ненецком АО. Она изучает продажу небольших месторождений Муравленковской группы, в том числе Средне-Итурское с запасами 10 млн тонн нефти. В 2017 году «Газпром нефть» уже продала два небольших месторождения в регионе.

— У энергетиков портится климат — В 2020-х генерирующим компаниям вновь придется занимать из-за инвестиций — Тепловые генкомпании, с 2016 года резко наращивающие доходы из-за окончания инвестпрограмм и возросших выплат потребителей, в 2020-х годах вынуждены будут войти в новую фазу инвестцикла. Как прогнозируют в АКРА, из-за программы модернизации старых ТЭС стоимостью до 1,4 трлн руб. сектору придется вновь наращивать долговую нагрузку, а денежные потоки опять уйдут в минус.

— Украине прописали российские нитраты — Суд ВТО отменил пошлины Киева на селитру — Арбитраж ВТО поддержал РФ в споре с Украиной вокруг применения Киевом антидемпинговых пошлин на нитрат аммония. Более того, панель ВТО признала, что Украина неверно применяла энергокорректировки, пытаясь учесть более низкие цены на энергоресурсы в РФ. Методику Киев заимствовал у ЕС, где ее пытались широко применять для борьбы с импортом из России.

— Футбол поднял цены в парадных — Больше всего квартир на период ЧМ сняли в Санкт-Петербурге — За время чемпионата мира (ЧМ) по футболу спрос на краткосрочную аренду жилья в городах его проведения увеличился в семь раз. Из общего количества сданных болельщикам квартир большая часть лотов пришлась на Санкт-Петербург на фоне самого низкого спроса на гостиницы в городе.

— «Русагро» добавит жира — Группа может купить производителя мраморной свинины — Крупный российский производитель мяса ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича может приобрести за 3 млрд руб. белгородскую компанию «Капиталагро», которая одной из первых в стране наладила выпуск мраморной свинины. В России это пока нишевой продукт. Не исключено, что «Русагро» после покупки не будет заниматься выпуском этого мяса, а перепрофилирует площадку под производство традиционной свинины.

— TeleSport проложит кабель — Компания запустит спортивный телеканал — Агентство TeleSport, занимающееся продажей прав на телетрансляции, готовит к запуску в кабеле и спутнике спортивный телеканал «Сила ТВ». Компания планирует показывать матчи футбольных чемпионатов Испании и Италии, бои без правил UFC, бокс и собственные программы. Монетизировать спортивные права в России крайне сложно, хотя интерес к такому контенту есть у зрителей и рекламодателей, например букмекерских контор, отмечают участники рынка.

— «Связной Трэвел» забронирует пакет — Сервис будет продавать организованные туры — «Связной Трэвел» занялся продажей организованных туров. Об этом «Ъ» рассказали в самой компании. Сейчас на сайте доступны пакеты от 24 туроператоров в 44 страны, предусматривающие вылет из 46 российских городов.

— Россияне обновили экраны — Чемпионат мира помог продажам телевизоров — Чемпионат мира по футболу резко подстегнул продажи телевизоров в России: по данным GfK, они практически вернулись на уровень докризисного 2013 года. Помогло и снижение цен на распродажах в первую неделю чемпионата. Лидерство на рынке сохраняют южнокорейские Samsung и LG, хотя свои доли сумели увеличить менее крупные бренды, в первую очередь Dexp, принадлежащий ритейлеру DNS.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе — Как бы он к ней ни относился, без жесткого варианта повышение пенсий на 1000 рублей невозможно — В пятницу президент России Владимир Путин наконец-то нарушил свое затянувшееся молчание по поводу повышения пенсионного возраста. Вопрос «чувствительный», сказал он, и ни один из предложенных вариантов ему не нравится, но нужно думать «о перспективе». Окончательные параметры реформы, по его словам, станут понятны после дискуссии: надо опираться на экономические оценки.

— Госдума одобрила назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии — Это выглядит не как почетная отставка, а как особое поручение — Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил в пятницу кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича для назначения послом в Белоруссии. Обсуждение в профильном комитете Совета Федерации может пройти на этой неделе. Предложения о кандидатах в послы вносятся МИДом, а назначаются они указом президента после получения официального согласия (агремана) принимающей стороны. Послом в Минске с 2006 г. является бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков.

— Российские судьи оказались вне антикоррупционного закона — Для них не предусмотрен порядок уведомления о возникшем конфликте интересов — Верховному суду не хватает антикоррупционной процедуры, следует из ответа администрации президента на запрос «Трансперенси интернешнл — Россия» о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов председателем Верховного суда ("Ведомости" с ним ознакомились). Поводом для запроса стала закупка судебным департаментом при Верховном суде партии «Комментариев к Уголовному кодексу» под редакцией председателя суда Вячеслава Лебедева.

— Сергей Собянин на выборах доверился тем же людям, что и Владимир Путин — 27 доверенных лиц мэра были доверенными лицами и у президента — Мэр Москвы Сергей Собянин, баллотирующийся на новый срок, на этой неделе проведет встречу со своими доверенными лицами, рассказал собеседник в его штабе. Будут обсуждаться программа кандидата и формат участия в выборах доверенных лиц. На прошлой неделе Собянин представил в Мосгоризбирком список из 130 таких людей, 27 из которых, по подсчетам «Ведомостей», были доверенными лицами Владимира Путина на недавних выборах президента.

— Угрозы российской экономике создают сами власти, предупреждает S&P — Желание ускорить экономику может подорвать бюджетную стабильность — Международное агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, краткосрочный — на уровне A-3, прогноз — «стабильный». Но, сохранив рейтинг, S&P дало весьма сдержанную оценку состоянию российской экономики, институтам и перспективе их улучшения, несмотря на реформы, часть из которых правительство уже обозначило.

— Что мешает росту производительности — Плоды инноваций достаются крупным компаниям, выяснили экономисты — Со времен промышленной революции инновации распространялись среди компаний и отраслей, стимулируя экономику. Но рост производительности замедлился, и экономисты считают, что обнаружили объяснение: крупные компании повышают свою производительность, а другие нет и разница все увеличивается. Таким образом, выгоду из глобализации и новых технологий извлекают в основном титаны мировой экономики.

— «Даже на старт проектов „Самолет“ кредиты не берет» — Совладелец группы «Самолет» рассказывает, как за несколько лет девелопер стал одним из крупнейших застройщиков в Московском регионе и о перспективах стать публичной компанией.

— Россияне скупили рекордное количество корпоративных облигаций — Их интерес подстегнули падение ставок по вкладам и налоговые льготы — Физические лица становятся активными игроками на рынке корпоративных облигаций. Во II квартале 2018 г. они приняли участие в размещении 42 выпусков из 88, размещавшихся на Московской бирже, причем в 17 случаях физлица скупили более половины выпуска, сообщил ее представитель.

— Россия не смогла выполнить обязательство перед ВТО — Члены Евразийского союза не дали с 1 июля отменить льготные пошлины для участников соглашений о промсборке — С 1 июля 2018 г. Россия по условиям вступления в ВТО должна была отменить льготные таможенные пошлины на автомобильные компоненты, ввозимые для локального производства. Преимущественно это нулевые ставки — они должны вырасти до 5–10%. Но пошлины остаются прежними, следует из Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит Россия.

— Партнер Усманова может купить технологию распознавания речи — Производитель IT-систем для исполнения закона Яровой хочет купить Центр речевых технологий — О переговорах между «Цитаделью» и Центром речевых технологий (ЦРТ) «Ведомостям» рассказали три человека: одному сообщили об этом сотрудники ЦРТ, другой знает о готовящейся сделке от сотрудников ФСБ, третьему знакомые менеджеры «Цитадели» сказали, что компания находится на финальной стадии покупки доли в ЦРТ.

— Брат замглавы Ростуризма занялся гостиничным бизнесом — Александр Корнеев построит отель на 500 номеров в «Шереметьево» — Брат замруководителя Ростуризма Сергея Корнеева Александр создал компанию, которая будет заниматься строительством гостиниц, рассказал «Ведомостям» знакомый бизнесмена. Согласно ЕГРЮЛу в мае 2018 г. Александр Корнеев учредил фирму «Отели групп». Сам бизнесмен сообщил «Ведомостям», что эта компания планирует построить 3-звездочный отель вместимостью около 500 номеров в терминале B аэропорта «Шереметьево-1». Родство с Сергеем Корнеевым он подтвердил.

— Дополнительная защита по ОСАГО превратилась в дефицит — Добровольное страхование автогражданской ответственности страховщики сочли убыточным — Купить полис добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) становится все сложнее. В колл-центрах «Согаза», «Росгосстраха», «Альфастрахования», «РЕСО-гарантии» и «Ингосстраха» сообщили «Ведомостям», что компании либо вообще отказались от этого продукта, либо продают его при определенных условиях — например, только вместе с полисом каско.

— Huawei впервые заняла первое место по продажам в рунете — Это сделало ее лидером всего российского рынка: и онлайн, и офлайн — В июне Huawei c суббрендом Honor заняла первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах, сместив с него Apple. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники (его данные подтвердили сотрудники трех ритейлеров). В штуках в июне доля смартфонов Huawei в онлайн-продажах выросла на 4 п. п. до 21%, а Apple — сократилась на 2 п. п. до 19%. Samsung занимает 13% рынка, следует из отчета.

— «Сургутнефтегаз» пытается продать своего страховщика — «Сургутнефтегаз» пытается продать дочернее страховое общество «Сургутнефтегаз», рассказали «Ведомостям» три человека, знающие об этом от сотрудников страховщика. Продать страховую компанию «Сургутнефтегаз» пытался еще примерно 1,5 года назад, говорит один из собеседников. Тогда переговоры велись с несколькими разными интересантами, добавляет он.

— Какими будут заводы будущего — Полчища роботов вместо людей — лишь малая толика изменений, которые ждут производство — Когда люди представляют себе завод будущего, они вспоминают о фабриках «без света», где работают только роботы и машины, которым не нужен свет. О них еще в 1982 г. мечтал генеральный директор General Motors Роджер Смит и говорит сегодня Илон Маск.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — …И долгих лет жизни — Татьяна Голикова: Нам предстоит создать общество, комфортное для всех возрастов — Важно не только, сколько мы будем жить, но и как, с каким качеством. Этот принцип ляжет в основу концепции активного долголетия, к разработке которой приступают в России.

— «Зайцам» прижали хвост — Сэкономить на платных трассах за счет других машин больше не получится — Дорожники нашли управу на автомобилистов, которые пристраиваются в хвост другим машинам на пунктах оплаты за проезд и пытаются проскочить «зайцем». Теперь они будут регулярно получать штрафы.

— Восток, будь здоров! — Минвостокразвития и регионы Дальнего Востока улучшат качество и доступность медицины — Минвостокразвития и регионы Дальнего Востока разработали предложения по улучшению качества и доступности медицины в федеральном округе. Они будут включены в национальный проект в рамках майского указа президента. Об этом сообщил глава министерства Александр Козлов.

— Госслужба прибавила цифр — Чиновников научат анализировать большие данные — Первая группа «цифровых» чиновников подготовлена во Владивостоке по образовательной программе «Остров 10.21». Это госслужащие, функционал которых может быть отнесен к задачам Chief Digital Office (CDO), или ответственные за управление большими данными (Big Data).

— Наследие и наследники — Владимир Путин определил, кто должен стать хозяином на объектах, построенных к Чемпионату мира по футболу — К 2024 году все спортивные объекты, построенные к Чемпионату мира по футболу, должны быть максимально загружены и никаких рынков на месте стадионов быть не должно. Эту и другие задачи президент РФ Владимир Путин поставил правительству и регионам на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018», которое состоялось в пятницу в Калининграде.

— Стой, кто пришел?— Должники смогут в режиме онлайн проверять полномочия коллекторов — Госдума готовит ко второму чтению законопроект, который позволит должникам проверять по специальной базе полномочия коллекторов: действительно ли они действуют от имени и по поручению того банка, с которым у человека такие неудачные счеты.

— Взял деньги — верни — Агрегаторы будут отвечать за качество онлайн-покупок — Интернет-агрегаторы, не продающие самостоятельно товары и услуги, но получающие за них оплату, будут нести такую же ответственность перед потребителями, как и прямые продавцы, реализующие свои товары через всемирную сеть.

— В порядке очереди — КС защитил право военнослужащих на квартиру от государства — Конституционный суд запретил снимать с очереди на жилье военнослужащих, члены семьи которых являются участниками программы военной ипотеки. Ситуация, когда один из супругов поставлен в зависимость от положения другого, признана не соответствующей Конституции РФ.

— Контроль наладит цифра — Дмитрий Медведев призвал включить древесину в единую систему учета товаров — Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Карелию высказался за развитие в России электронной системы учета различных товаров, в том числе древесины.

— Тариф от беды — Минюст предлагает повысить ставки адвокатам по назначению — Министерство юстиции РФ предлагает начать постепенное повышение ставок адвокатам, которые предоставляются обвиняемым государством. На официальном языке это называется — работа защитника по назначению.

— Забывали платить — В Башкирии возбудили 34 уголовных дела в отношении руководителей, задолжавших работникам — Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан в первом полугодии нынешнего года возбудило 34 уголовных дела по факту невыплаты заработной платы. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Штаб Собянина обучит 9 тысяч волонтеров поквартирному обходу избирателей — Более 2 тысяч волонтеров ФИФА записались в предвыборный штаб Сергея Собянина. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава штаба Константин Ремчуков.

— Право на ошибку — Следователи и медики высказали свое мнение о предложенных изменениях в Уголовный кодекс для врачей — Сотрудники Следственного комитета России и ведущие медики страны высказали свои позиции по одной из актуальных тем — заявленное главой СКР Александром Бастрыкиным изменение в законодательстве о защите прав пациентов, пострадавших от врачебных ошибок.

— От слов к делу — Всемирная торговая организация поддержала Россию в споре с Украиной — Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований России по иску к Украине в отношении пошлин на аммиачную селитру (нитрат аммония). Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили законодательство, отказывая РФ в признании цен на газ для российских производителей селитры.

— Тянутся в центр — Ветеринарные службы перейдут под единый контроль — Законодательная база для перехода региональных ветеринарных служб под полный контроль Россельхознадзора готова. «Предложения по этому поводу со стороны Россельхознадзора приняты руководством минсельхоза, и уже подготовлен законопроект, который сейчас находится на согласовании в правительстве», — пояснила в беседе с «Российской газетой» официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

— Время кислых щей — В России упали цены на морковь и картофель — В россии снизились розничные цены на большинство овощей, свидетельствуют данные Росстата. Больше всего — на 4 процента с начала июля — подешевела морковь, ее розничная цена сейчас 40-50 рублей за килограмм. На втором месте картофель, снизившийся в стоимости почти на 3 процента. Килограмм клубней сейчас продается по 30-40 рублей в уличных лотках, а в торговых сетях и по 20 рублей.

— Министр на приемке — Министерству обороны передали 600 новых бронемашин, кораблей и самолетов — Минобороны сообщило об очередном — третьем в нынешнем году — успешном испытании новой модернизированной противоракеты. Замкомандующего объединением ПВО и ПРО Воздушно-космических сил России генерал Андрей Приходько заявил, что запущенная с полигона Сары-Шаган в Казахстане, она поразила условную цель в установленное время.

— Еще в строю — Генералу армии Махмуту Гарееву — 95 лет — 23 июля участнику шести войн и вооруженных конфликтов, бывшему замначальника Генштаба, лауреату Госпремии им. Г. К. Жукова, президенту Академии военных наук, генералу армии Махмуту Гарееву — 95 лет.

— Плати и живи — Составлен рейтинг стран, в которых можно «купить» гражданство — Агентство Bloomberg составило рейтинг государств, которые позволяют «купить» гражданство.

— Планы на отпуск — Минтруд утвердил график выходных дней на 2019 год — Россиян ждут десятидневные новогодние каникулы и девять дней выходных на майские праздники в 2019 году. Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней.

— Псевдоугон — В Москве по договору украли Лексус — Более года потребовалось, чтобы расследовать крупное страховое мошенничество в отношении одного автомобиля. Примечательно, что это не единичный случай. Уникальность его в том, что дело доведено до конца, а мошенники получили реальные сроки.

— Тур — в суд?— Прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры РФ начала проверку туристической компании «Натали Турс». — Прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры РФ начала проверку туристической компании «Натали Турс».

— Совсем не Голливуд — В США бытовая ссора переросла в захват заложников — В США произошел очередной инцидент со стрельбой. Молодой темнокожий американец в течение нескольких часов удерживал заложников в магазине продуктов в Лос-Анджелесе, пока полиция не уговорила его сдаться. В результате происшествия от кровопотери погибла одна женщина, еще около десяти человек пострадали, в том числе 12-летний мальчик.

— Открыли торговый фронт — Вашингтон переходит на «закон джунглей» — Торговая война между ЕС и США стала реальностью. Такое мнение высказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече руководителей финансовых ведомств и центральных банков стран «двадцатки» (G20). Мероприятие проходило в минувшие выходные в Буэнос-Айресе.

— Нет сделки, нет денег — Лондон может отказаться от отступных Евросоюзу — Новый министр британского правительства по «брекзиту» Доминик Рааб, который 9 июля сменил на этом посту Дэвида Дэвиса, в своем первом интервью обозначил довольно жесткое условие, касающееся выхода страны из состава ЕС.

— Крейсер флаг не спускал — Затонувший «Дмитрий Донской» принадлежит России — Южнокорейская компания ShinilGroup заявила, что затонувший в 1905 году недалеко от берегов острова Уллындо российский броненосный крейсер «Дмитрий Донской» со всем содержимым принадлежит ей.

— «Ангелы» для Венеции — Город на воде станет чище — Власти Венеции выпустили на улицы «города на воде» группу инспекторов, которым поручено наблюдать за тем, чтобы многочисленные туристы соблюдали правила, установленные муниципальными властями.

— Каски уходят — Израиль вывез в Иорданию членов скандального НПО — На сирийско-израильской границе была проведена операция по эвакуации из Сирии в Иорданию волонтеров неправительственной организации «Белые каски» и членов их семей. Операцию провели Силы обороны Израиля (IDF) по просьбе США, Канады и ряда европейских стран. Как сообщается в Twitter IDF, волонтеров пришлось вывести «по причине непосредственной угрозы их жизням».

— Эллада переходит в «цифру» — В музеи Греции можно попасть по электронному билету — В Греции к самому разгару туристического сезона введена долгожданная инновация — запущена продажа «электронных билетов» для посещения местных достопримечательностей.

— Водные процедуры — В Амурской области борются с паводком, паникой и фейками — Приамурье затопило. Паводковая волна пришла из Забайкалья, ситуация усугубилась обильными осадками. Взбунтовались большие реки — Амур, Зея, Селемджа, на глазах «вырастают» малые. Ситуация настолько серьезна, что именно в Амурскую область и подтопленное Забайкалье планирует свой первый полет на первую для себя ЧС в ранге министра новый глава МЧС России Евгений Зиничев. Он лично примет, так сказать, первое «боевое крещение» в Чите и Благовещенске.

— Откусил от каравая — Ареcтован первый замминистра экономического развития Челябинской области — Ближайшие два месяца первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев проведет в СИЗО. 35-летний чиновник, подозреваемый в мошенничестве с казенными средствами, арестован на время следствия. По словам гособвинителя, речь идет как минимум об исчезновении 3,8 миллиона рублей, выделенных на подготовку и проведение в Челябинске осенью прошлого года российско-казахстанского форума.

— Уничтожил исполинов — Бизнесмен заплатит 18 миллионов за незаконную рубку дубов — В Калининградской области добытчик леса, который спилил вековые дубы под видом санитарных рубок, вернет в бюджет 18 миллионов рублей. Решение о взыскании ущерба принял Калининградский областной суд, куда обратился с иском природоохранный прокурор.

— Водитель без тормозов — Попал под поезд, выжил и скрылся — Страшная авария произошла в Московской области на железнодорожном переезде перегона Непецино-Яганово Большого кольца МЖД. Водитель легкового автомобиля проигнорировал все правила и выскочил на переезд непосредственно перед составом. Ему чудом удалось выжить. Но более того, он сумел удрать с места ДТП.

— «Встряска» на Волге — В Нижнем Новгороде открылся кинофестиваль «Горький fest» — В столице Приволжья во второй раз стартовал фестиваль нового российского кино «Горький fest». Конкурсная программа «Встряска» призвана всколыхнуть регион от кинематографического сна. Напомним, в 1990-е годы именно здесь с легкой руки Никиты Михалкова проходил Московский кинофестиваль. Кстати, Никита Сергеевич тоже приехал на «Горький fest». На открытии ему вручили приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф».

— Провожали всем миром — Застрявшему в Воронеже болельщику помогли вернуться в Нигерию — Застрявший в России болельщик ЧМ-2018 из Нигерии Алебиосу Тунде Олалейе смог вернуться домой благодаря неравнодушию воронежцев. Попавшему в непростую ситуацию молодому иностранцу помогали буквально все: работники аэропорта, полицейские и журналисты.

— Привычка делиться — Почему в России пока не прижились семейные банковские счета — Россияне теперь могут оставлять совместные завещания. Поправки в Гражданский кодекс были разработаны в расчете на то, чтобы у граждан появилось больше возможностей распоряжаться общим имуществом «на случай смерти». Для более оптимистичных сценариев, предполагающих совместное пользование материальными ценностями, в частности деньгами, еще при жизни, есть банковские счета с возможностью выпуска дополнительных карт. Некоторые финансовые организации с недавних пор предлагают даже специальные «семейные» продукты.

— Держат бонус по ветру — Кредитки с большим льготным периодом и карты рассрочки становятся для банковских клиентов интереснее кешбэка — Долгий льготный период по кредитной карте (грейс-период) стал для клиентов банков в ряде случаев привлекательнее бонусов кешбэка, говорят данные исследования Google и подтверждают банкиры. С беспроцентным периодом соперничают и сравнительно недавно массово распространившиеся карты рассрочки.

— Взятые на возмещение — Банковские вклады малого бизнеса будут страховаться — Действующая система страхования банковских вкладов распространится на средства малых предприятий. Величина возмещения будет такой же, как у частных вкладчиков и индивидуальных предпринимателей — до 1,4 миллиона рублей.

— Улетные рубли — Как потратить в отпуске меньше, чем планировал — На летний отдых за рубежом лучше ехать с отдельной картой для шопинга, не использовать кредитки и быть готовыми к детским капризам. О семи главных правилах финансово грамотного отпуска рассказывает Сергей Макаров — замдиректора Национального центра финансовой грамотности, эксперт проекта минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Минсельхоз предлагает пить отечественное — Глава ведомства направил в правительство список мер для развития отрасли в России — Государство должно создать условия для максимального сбыта отечественного вина, уверен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Речь идет не только о стимулировании продаж в магазинах, кафе и ресторанах, но и о продвижении спиртных напитков на воздушном и наземном транспорте, в госкомпаниях и органах власти. Это и другие предложения по развитию винодельческой отрасли направлены в адрес первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (есть у «Известий»).

— «Взвесим все позиции» — Президент высказал свое отношение к законопроекту об изменении пенсионного законодательства — Президент России Владимир Путин пообещал учесть все мнения при рассмотрении вопроса о внесении изменений в пенсионное законодательство. Глава государства заявил, что перемены в этой сфере действительно назрели, однако отметил, что окончательного решения пока нет.

— «Стадион должен быть загружен» — Владимир Путин поручил обеспечить эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу — Президент РФ Владимир Путин провел совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», посвященное использованию наследия чемпионата мира по футболу. Глава государства пообещал учредить специальную награду для тех, кто готовил это международное мероприятие.

— Самострой снесут по-новому — Госдума уточнит, когда достаточно будет решения муниципальных властей, а когда не обойтись без судебного разбирательства — В России изменятся правила сноса самовольных строений. Органы местного самоуправления (МСУ) смогут в ряде случаев без суда, под угрозой изъятия участка, обязать землевладельцев оформить самовольную постройку «по правилам» либо снести ее. Однако муниципальным властям запретят во внесудебном порядке добиваться сноса объекта недвижимости с зарегистрированным правом собственности.

— Косово откроет окно в Европу для террористов — Введение безвизового режима между ЕС и самопровозглашенной республикой сулит большие проблемы Старому Свету — Либерализация визового режима между Евросоюзом и самопровозглашенным Косово чревата дестабилизацией балканского региона. Она также грозит проблемами всей Европе. Об этом «Известиям» заявили два высокопоставленных источника в правительственных кругах Сербии, а также Боснии и Герцеговины (БиГ).

— Суставы и хрящи напечатают на принтере — Российско-китайское исследование позволит создать импланты из собственных клеток пациентов — Российские и китайские ученые создали ткане-инженерные хрящи, которые могут заселяться собственными клетками пациента. В основе методики лежит совмещение различных видов биопринтинга.

— Курьеры поневоле — Адвокат Александр Бойков, представляющий интересы россиян, обвиняемых в странах Юго-Восточной Азии в перевозке наркотиков, — о грозящем им наказании и условиях содержания в местных тюрьмах — Дело российских граждан Юрия Кирдюшкина и Анастасии Новопашиной, находящихся в филиппинской тюрьме, затягивается, процесс может продлиться еще несколько лет. Об этом в интервью «Известиям» заявил представляющий их интересы адвокат Александр Бойков.

— Ученые разрабатывают отечественное лекарство против гепатита В — В ближайшие пять лет оно должно появиться на российском фармацевтическом рынке — Российские ученые разработали группу лекарственных препаратов против гепатита В, которые помогут разрушить вирус внутри клеток печени и полностью победить даже хроническую форму болезни. Доклинические испытания препаратов на животных начнутся в 2019 году. Сейчас подобных лекарств в мире нет, есть медикаменты, подавляющие вирус, но при этом он остается в организме.

— Бедных насчитали меньше — Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось впервые за пять лет — В стране сократился уровень бедности. Доходы ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года имели 13,2% россиян, зафиксировал Росстат. Доля таких граждан сократилась впервые с 2012 года. Тенденцию подтверждают и данные Минтруда. Эксперты полагают, что уровень бедности продолжит снижаться.

— «В школах нужны уроки цифровой гигиены» — Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков — о технологическом будущем страны — В России может появиться электронная трудовая книжка, объединенная с дипломом, школам нужны уроки интернет-гигиены, а промышленность в целом готова к переходу на систему цифровых двойников. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

— Россияне сократили вложения в доллары и евро — Снижение доли депозитов в иностранной валюте позволяет добиться ускорения экономики — Объем валютных вкладов россиян в прошлом году сократился на $6,4 млрд Депозиты в национальной валюте, напротив, выросли на 1 трлн рублей, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Среди причин «дедолларизации» эксперты упомянули рост доверия к рублю и более высокие ставки для таких вкладов.

— Скорая сердечная помощь — В «Ростехе» разработано автоматическое устройство для запуска внезапно остановившегося сердца — Российские конструкторы разработали и запустили в производство полностью автоматический наружный дефибриллятор. Это небольшое легкое устройство, позволяющее с помощью высоковольтного разряда запустить внезапно остановившееся сердце.

— В Сколково создают трехмерные модели людей — Новую технологию можно использовать для примерки одежды в онлайн-магазинах и индивидуального ее пошива — Фирма-резидент фонда «Сколково» создала не имеющий аналогов в мире комплекс для цветного сканирования людей. Российская разработка позволяет формировать 3D-модель человека для самых разных применений — виртуальной примерки одежды, изготовления сувенирных статуэток, идентификации по фигуре и др.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Власти свели пенсионные счеты — ПФР представил данные об индексации пенсий в 2019–2012 годах — Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить индексацию пенсий выше инфляции, следует из бюджетных проектировок ПФР. В 2021 году средний размер пенсии превысит 17 тыс. руб.

— «Резервистов» поставили под весло — РБК стали известны новые подробности кремлевской программы подготовки кадров — Второй набор программы кадрового резерва Кремля испытают гонками по Гребному каналу. РБК узнал, кто попал в число участников программы, многие выпускники которой получают должности министров и губернаторов.

— Белорусы обошли россиян на паритете — Эксперты ВШЭ сравнили оплату труда в развивающихся странах — Размер реальных зарплат в Белоруссии по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России, рассчитали эксперты ВШЭ.

— Футбольное наследие потянуло на 16 млрд — Сохранение и эффективное использование стадионов, построенных к ЧМ по футболу 2018 года, обойдется бюджету более чем в 16 млрд руб. Каким образом планируется сделать арены ЧМ окупаемыми и востребованными, разбирался РБК.

— РДЖ расстаются — У крупнейшего российского НПФ меняется владелец — РЖД ведут переговоры о продаже НПФ «Благосостояние», одного из ключевых игроков на рынке пенсионных резервов, сообщили источники Reuters. Интерес к активу может быть у близких к государству структур, считают эксперты.

— На взлетной полосе нашли картель — ФАС изобличила в сговоре связанную с Аркадием Ротенбергом строительную компанию — «Трансстроймеханизация» (входит в «Мостотрест» Аркадия Ротенберга) вместе с партнером виновны в сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд руб., решила ФАС. Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы.

— В сеть забросят «Инцидент» — Кремль инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях, рассказали источники РБК. Систему разработала «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране.

— «Созданный в СССР задел заканчивается» — Глава Polymetal Виталий Несис рассказал РБК о влиянии глобальных торговых войн на рынок золота и серебра, отношениях с перешедшей под контроль ЦБ «ФК Открытие» и выходе из алмазного бизнеса на фоне конкуренции с Леонардо ДиКаприо.