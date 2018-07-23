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ВЭБ готов участвовать в создании порядка 20 агломераций в России
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ВЭБ готов участвовать в создании порядка 20 агломераций в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Города, принимающие чемпионат мира по футболу, уже становятся агломерациями; всего для комфортного территориального планирования в России необходимо создать порядка 20 таких «центров притяжения», связанных между собой транспортной инфраструктурой, и ВЭБ готов участвовать в их создании, заявил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.
В настоящее время правительство РФ готовит стратегию пространственного развития России, которая предполагает не только развитие крупных городов и ближайших к ним населенных пунктов, но и создание транспортных коридоров между агломерациями. ВЭБ также планирует принимать участие в этих проектах.
"Я считаю, что это абсолютно необходимо. Можно сказать, что некоторые города, которые принимают сегодня чемпионат мира по футболу, собственно, уже на пути превращения в крупные агломерации, благодаря как самому мундиалю, так и проведенным мероприятиям по его подготовке. В целом в части развития агломераций, видимо, необходимо определить порядка 20 городов, которые станут центрами притяжения. Плюс сообщение между ними будет напрямую, не через Москву", — сказал Цехомский в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что в Москве уже многое сделано в части инфраструктуры, технологий и комфорта для улучшения качества жизни горожан.
"Я думаю, что какие-то стандартные решения, которые реализованы в столице, будут использованы в других городах. Мы очень заинтересованы участвовать в этих решениях как финансирующий институт, как альтернатива концессии, работать вместе с муниципалитетами. Здесь наш статус как госкорпорации позволяет организовать такую работу", — отметил он.
"Государство должно определить список этих городов. На мой взгляд, это может быть Калининград, Нижний Новгород, возможна отдельная агломерация на юге и на Дальнем Востоке и, безусловно, в Сибири", — добавил Цехомский.
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