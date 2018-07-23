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На рынке городского развития — новое партнерство
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На рынке городского развития — новое партнерство 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
На рынке городского развития вырисовывается новое партнерство, инициаторами которого выступили ДОМ. РФ и ВЭБ, а приглашенным членом стало КБ «Стрелка». Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.
Будущее сотрудничество во многом связано с выработкой новых стандартов и правил городского развития, в том числе тех 17 российских агломераций, которые сегодня определены как ключевые. Хотя, возможно, список не окончательный, и в итоге агломераций может оказаться от 20-ти до 30-ти. В такой работе ВЭБу и проекту ДОМ.РФ очень нужен сильный, профессиональный, проверенный партнер, каковым, по словам Игоря Шувалова, и является «Стрелка».
Игорь Шувалов председатель Внешэкономбанка «Мы как два института, которые должны отвечать за урбанистическое развитие или помогать урбанистическому развитию, хотим создать партнерство со „Стрелкой“ и стартовать немедленно, чтобы всю эту большую программу по агломерациям и городскому развитию развивать прямо сейчас».
По мнению главы ВЭБ, есть еще одна площадка для сотрудничества.
«Во Внешэкономбанке существует фонд развития и поддержки моногородов. Сейчас мы с министром экономического развития обсуждаем возможность преобразовать фонд развития и поддержки моногородов в фонд развития современной городской экономики. Мы создали определенную программу, как обучить городской менеджмент, как обеспечить город необходимыми знаниями и капиталами для того, чтобы создавать рабочие места, как пригласить крупный бизнес к сотрудничеству, как сделать так, чтобы малый и средний бизнес чувствовал себя комфортно в этом пространстве».
Наконец, ДОМ.РФ, ВЭБ и КБ «Стрелка» запускают платформу «Города будущего». Речь идет о разработке инструментария городского развития в России: для этого будет создано десять лабораторий по десяти направлениям — «Природа и экология», «Городские пространства и рекреация», «Здания и жилье», «Управление» и так далее. В работе лабораторий будут использоваться конкурсы, хакатоны и другие современные технологии, позволяющие выявлять городские проблемы и сопровождать разработку их решений.
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