Шеф АНБ создал группу по противодействию России в киберпространстве 

Директор Агентства национальной безопасности и руководитель киберкомандования США Пол Накасоне подтвердил создание специальной группы по противодействию российской угрозе. «Я создал группу по России, небольшую группу по России», — приводит Bloomberg его заявление на форуме по безопасности в Аспене. «Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 и 2017 гг.» — пояснил он.
Накасоне признал, что у России есть «большие возможности», но выразил уверенность, что Вашингтон сможет им противостоять.
Ранее The Washington Post сообщила о том, что АНБ и киберкомандование будет сотрудничать с обеими палатами Конгресса США по противодействию российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент.
19 июля риски, связанные с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс признал Белый дом. Представитель администрации Сара Сандерс уточнила, что президент США Дональд Трамп разделяет эти опасения. Обеспокоенность возможным вмешательством выражал и директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он видел угрозу, прежде всего, в использовании соцсетей и других средств влияния, связанных с общественно-политическим расколом США.