Шеф АНБ создал группу по противодействию России в киберпространстве

Накасоне признал, что у России есть «большие возможности», но выразил уверенность, что Вашингтон сможет им противостоять.

Ранее The Washington Post сообщила о том, что АНБ и киберкомандование будет сотрудничать с обеими палатами Конгресса США по противодействию российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент.