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СМИ: неизвестные взяли детей в заложники в квартире на юге Москвы
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СМИ: неизвестные взяли детей в заложники в квартире на юге Москвы 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Органы правопорядка проверяют информацию о захваченных в заложники несовершеннолетних детях в квартире на юге Москвы. По данным СМИ, злоумышленники проникли в нее с целью грабежа.
Полиция проверяет информацию о том, что двое злоумышленников ворвались в квартиру на Симоновскому валу в Москве и удерживают в заложниках несовершеннолетних детей. Об этом сообщает ТАСС.
«Полиция выехала по адресу: Симоновский вал, дом 26/4, после появившейся информации о том, что двое мужчин захватили в заложники детей", — сообщил собеседник агентства.
По данным интернет-канала «112», преступники проникли в трехкомнатную квартиру с целью грабежа. В момент нападения внутри находилась женщина с двумя детьми. Вооруженные ножами преступники потребовали деньги. Испуганной женщине удалось вырваться в подъезд и вызвать в полицию.
В данный момент на месте находятся сотрудники правопорядка и оперативных служб. По данным СМИ, вооруженные мужчины продолжают удерживать детей внутри квартиры. Официальная информация относительно инцидента уточняется.
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