Огромный хвостовой позвонок динозавра нашли в Сибири

Находка весит пять килограммов. Его уже доставили в Кемеровский краеведческий музей.

В Кузбассе сделана уникальная находка. Ученые нашли позвонок из хвоста гигантского ящера зауропода. Вес находки пять килограммов. Об этом сообщается на официальном сайте Кемеровского областного краеведческого музея.

Это уже третья находка останков зауропода в окрестностях. Впрочем, предыдущие находки были значительно меньше в размерах.

Известно, что древний ящер зауропод, которому принадлежит кость, передвигался на четырех лапах и питался растениями. В высоту эти ящеры достигали 15 метров. Масса тела могла достигать 35 тонн.