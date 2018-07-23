Итоги работы за полгода подвели полицейские четырех отделов ОВД в Нижегородской области

Итоги работы за первое полугодие 2018 г. подвели в четырех территориальных отделов ОВД Нижегородской области . Итоговые совещания состоялись в ОМВД России по Лукояновскому району, МО МВД России «Воротынский», ОМВД России по городу Бор и ОМВД России по Арзамасскому району.

В территориальные отделы ОВД на итоговые совещания выезжали представители ГУ МВД России по Нижегородской области: полковник полиции Владимир Генералов , исполняющий обязанности начальника полиции, а также заместитель начальника штаба подполковник внутренней службы Николай Захаров и главный инспектор инспекции штаба подполковник внутренней службы Александр Стрелков

В заседаниях также принимали участие начальники и руководители служб территориальных отделов МВД, представители Общественного совета при ОВД, главы муниципалитетов, а также представители взаимодействующих структур.

Руководители озвучили основные статистические показатели работы вверенных подразделений за полугодие, отметив как положительную динамику по ряду направлений, так и незначительные недостатки.

В завершение встреч представители регионального полицейского ведомства определили приоритетные направления деятельности отделов на 2 полугодие 2018 года, среди которых: усиление работы по раскрытию преступлений имущественного характера, активизация усилий по противодействию экономическим преступлениям, а также повышение качества работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Информация предоставлена пресс-службой полицейского главка по региону.