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СМИ: Макрон признался, что следует советам из книги Трампа
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СМИ: Макрон признался, что следует советам из книги Трампа 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ТАСС, 23 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля сказал лидеру США Дональду Трампу, что читал его книгу «Искусство сделки» и пользуется описанными в ней тактиками. Об этом со ссылкой на источники в воскресенье сообщил портал Axios.
По его данным, в ходе беседы Трамп потребовал от Макрона склонить страны Евросоюза к переговорам с Вашингтоном по вопросам торговли. Французский лидер заверил президента, что не поддержит переговоры «под угрозами». «Я читал „Искусство сделки“. Я знаю, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь свои рычаги на переговорах», — заявил он.
1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. Евросоюз, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на некоторые виды американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.
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