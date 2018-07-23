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В Росстате сообщили о снижении уровня бедности в России
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В Росстате сообщили о снижении уровня бедности в России 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. Об этом говорится в предварительных данных Росстата за 2017 год.
Как сообщает газета «Известия», доля тех, кто живет за чертой бедности, снизилась впервые за пять лет. Как отмечается, положительную тенденцию подтвердили в Минтруде.
В частности, в докладе ведомства в правительство говорится, что в прошлом году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта.
«Эта технология направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности», — указано в документе.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о самой сложной задаче, которую поставил президент России Владимир Путин в рамках майского указа.
По её словам, сложнее всего будет справиться со снижением уровня бедности в два раза к 2024 году.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова Голиковой о самой сложной задаче майского указа президента.
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