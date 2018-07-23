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Новейшая российская крылатая ракета напугала Пентагон «до дрожи»
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Новейшая российская крылатая ракета напугала Пентагон «до дрожи» 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как пишет Contra Magazin, "Пентагон дрожит". Крайняя обеспокоенность американского военного ведомства объясняется тем, что США нечего противопоставить новым российским разработкам.
В качестве примера приводится межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая недавно появилась на видео.
"Россия в качестве приоритетного направления выбрала разработку современных крылатых ракет, которые могут поразить цели на Североамериканском континенте с беспрецедентного расстояния", — отмечает генерал Лори Робинсон, возглавляющая Северное командование Вооруженных сил США и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).
В публикации отмечается, что такие ракеты представляют опасность для США не только потому, что их можно запускать с огромного расстояния, но и потому, что их затруднительно обнаружить с помощью радаров.
"Но ядерная ракета «Буревестник» — не единственное современное оружие, представленное Минобороны России", — напоминает Contra Magazin.
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