Новейшая российская крылатая ракета напугала Пентагон «до дрожи»

В качестве примера приводится межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая недавно появилась на видео.

Россия в качестве приоритетного направления выбрала разработку современных крылатых ракет, которые могут поразить цели на Североамериканском континенте с беспрецедентного расстояния", — отмечает генерал Лори Робинсон , возглавляющая Северное командование Вооруженных сил США и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

В публикации отмечается, что такие ракеты представляют опасность для США не только потому, что их можно запускать с огромного расстояния, но и потому, что их затруднительно обнаружить с помощью радаров.

"Но ядерная ракета «Буревестник» — не единственное современное оружие, представленное Минобороны России", — напоминает Contra Magazin.