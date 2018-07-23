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Американских военных напугал и восхитил неуязвимый российский «Буревестник»
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Американских военных напугал и восхитил неуязвимый российский «Буревестник» 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Западные СМИ сообщают, что американские военные встревожены новейшими российскими системами вооружения. В частности опасения вызывает крылатая ракета с неограниченной дальностью полета «Буревестник». Об этом сообщает РИА Новости. Так например, австрийское издание Contra Magazin пишет, что Соединенным Штатам нечего противопоставить российским разработкам.
Новая крылатая ракета «Буревестник» обладает ядерной энергетической установкой, это гарантирует полет на практически неограниченное расстояние. Кроме того, ракета имеет неограниченные возможности для непредсказуемого маневрирования.
Также Штаты опасаются, что радиолокационным системам будет трудно отследить запуск ракет с большого расстояния. Тревожит американцев и заявление Минобороны России о том, что «Буревестник» неуязвим для существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в США признали превосходство российского ядерного оружия.
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