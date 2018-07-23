Хабаровский край станет наставником для Дальнего Востока

На ВЭФ-2018 Хабаровскому краю будет предложено присвоить статус «региона-наставника» для Дальнего Востока. Об этом заявила руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста по направлению «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

— На площадке ПМЭФ-2018 планируется к подписанию ряд соглашений с субъектами ДФО по реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Свои намерения подтвердили Амурская область Камчатский край , остальные — в статусе проведения переговоров. Хабаровскому краю будет предложено присвоение статуса «региона-наставника» для других субъектов Дальнего Востока, — отметила Юлия Ханьжина.

Хабаровский край еще в 2016 году вошел в число пилотных регионов по апробации стандарта кадрового обеспечения. Цели данной инициативы — обеспечить промышленность страны высококвалифицированными молодыми профессионалами, трансформировать систему профобразования под требования реального сектора экономики с помощью лучших практик нашей страны и международных стандартов.

Проект предусматривает выявление и тиражирование в регионах эффективных управленческих практик кадрового обеспечения. Это делается на основе разработанного стандарта, а также благодаря поддержке движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Для этого заключается трехстороннее соглашение между АСИ, Worldskills Russia и регионом.

— Результаты есть, мы в крае готовы наращивать работу в этом направлении и готовы делиться своим опытом с другими регионами, у нас есть очень хорошие наработки, — отметил тогда глава региона.