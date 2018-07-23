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В Москве двое иммигрантов взяли в заложники детей — первые подробности ЧП
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В Москве двое иммигрантов взяли в заложники детей — первые подробности ЧП 

Пятый канал 15 минут назад
Фото: Пятый канал
Прямо сейчас в Москве разворачивается полицейская операции по обезвреживанию двоих вооруженных ножами мужчин. Как стало известно Пятому каналу, они забаррикадировались в квартире дома на Симоновском валу.
По предварительной версии, двое уроженцев ближнего зарубежья в ночь на 23 июля ворвались в квартиру, где жили их соотечественницы. Мужчины потребовали с женщин деньги, однако те успели выбежать из дома на улицу. Внутри жилого помещения остались двое детей, вместе с которыми и забаррикадировались злоумышленники.
На место происшествия прибыли полицейские и медики. По предварительным данным, одной из женщин понадобилась помощь. Ожидается прибытие сотрудников МЧС, которые смогут выломать дверь. На стук и просьбы добровольно ее открыть мужчины не отвечают.
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