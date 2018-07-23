В Москве двое иммигрантов взяли в заложники детей — первые подробности ЧП

Прямо сейчас в Москве разворачивается полицейская операции по обезвреживанию двоих вооруженных ножами мужчин. Как стало известно Пятому каналу, они забаррикадировались в квартире дома на Симоновском валу.

По предварительной версии, двое уроженцев ближнего зарубежья в ночь на 23 июля ворвались в квартиру, где жили их соотечественницы. Мужчины потребовали с женщин деньги, однако те успели выбежать из дома на улицу. Внутри жилого помещения остались двое детей, вместе с которыми и забаррикадировались злоумышленники.